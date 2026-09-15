Треньорът на България за мача с европейския шампион: "Със сигурност ще страдаме"

Селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини похвали играчите си след последния мач, но отправи сериозно предупреждение относно следващия им съперник на Европейското първенство по волейбол. "Лъвовете" записаха третата си победа на шампионата, след като надделяха с 1:3 над Израел. Те загубиха първия гейм, но показаха страхотна реакция, за да обърнат мача. Сега им предстои най-тежкото предизвикателство в груповата фаза - мач с европейския шампион Полша.

Бленджини остана доволен от мача с Израел, но предупреди за Полша

В предния си двубой отборът допусна поражение от Украйна, което според Бленджини е повлияло на началото на срещата с Израел: "Не започнахме добре мача, може би и под влияние на разочарованието от мача с Украйна. Това беше следствие най-вече от емоционалното ни състояние, което се отрази и на техническите способности." По време на мача се стигна до много спорен момент, в който съдията неправилно отсъди точка в полза на Израел. Това предизвика гневна реакция от страна на "лъвовете", но сякаш допълнително ги мотивира: "Хареса ми реакцията на отбора, която може би беше провокирана и от този момент на протест. Получи се емоционален шок, който промени поведението на тима, както и техническото му представяне. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл и по-добри в атака."

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"Чака ни среща с най-добрия отбор"

След това Бленджини коментира предстоящия сблъсък с Полша. Двубоят ще се изиграе на 16 септември, сряда, от 19:00 българско време в столичната "Арена София". Италианският специалист предупреди, че българският отбор ще страда в този мач, тъй като се изправя срещу най-добрия отбор на шампионата: "Винаги се опитваме да страдаме възможно най-малко, но този въпрос е труден преди мача с Полша. Като изключим шегата, ни чака среща с най-добрия отбор, който притежава изключително качество, и със сигурност ще страдаме. Ние обаче се готвим да страдаме във всички мачове, а срещу Полша сме наясно, че трябва да изиграем много голям двубой. Идеята е да покажем това, което умеем, и да прибавим още качество. Всеки ден продължаваме процеса на развитие. Трябва да помним много добре лошите неща, за да разберем какво не трябва да правим."

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