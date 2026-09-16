България с 12 медала и трето място на Европейското по GTF Таекуон-До в Италия

Изключително силно представяне записа българският отбор на GTF European Championship and Open European Cup, който се проведе от 8 до 12 септември 2026 г. в Роана, Италия. Българските таекуондисти се завърнаха от надпреварата с впечатляващите 12 медала - 4 златни, 5 сребърни и 3 бронзови, а в отборното класиране България зае престижното трето място.

Четири европейски титли за България

В международния форум участваха бойци от 12 държави, а Българската GTF Таекуон-До Федерация бе представена от седем състезатели – възпитаници на майстор М. Трифонов (VII дан). Сред най-ярките имена в българския състав бе Никола Терзийски, който се превърна в комплексен европейски шампион, след като спечели титлите в дисциплините форма и спаринг.

Константин Митов също достигна до европейската титла в спаринга, демонстрирайки отлична подготовка и увереност в срещите си. При жените Калина Камбитова се окичи със златен медал в спаринга, а освен това спечели и сребърно отличие във формата.

Ето и пълния списък с медалистите:

Никола Терзийски – европейски шампион във форма и спаринг;

Константин Митов – европейски шампион в спаринг;

Калина Камбитова – европейска шампионка в спаринг и вицееuropeйска шампионка във форма;

Михаил Тодоров – вицееuropeйски шампион във форма и спаринг;

Филип Цонев – вицееuropeйски шампион в спаринг и бронзов медалист във форма;

Ивайло Василев – вицееuropeйски шампион в спаринг;

Александър Бопп – бронзов медалист във форма и спаринг.

Победи срещу силна международна конкуренция

Българските представители показаха високо ниво на технико-тактическа подготовка, концентрация и боен дух в своите срещи. Особено впечатляващи бяха представянията на Никола Терзийски и Константин Митов, които се наложиха над свои съперници от Казахстан. Калина Камбитова записа две победи срещу представители на САЩ, които я отведоха до европейската титла в спаринга.

До медалите стигнаха и Ивайло Василев и Михаил Тодоров, които преодоляха съперници от Германия и Русия по пътя си към почетната стълбичка.