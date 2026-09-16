България с 12 медала и трето място на Европейското по GTF Таекуон-До в Италия

Изключително силно представяне записа българският отбор на GTF European Championship and Open European Cup, който се проведе от 8 до 12 септември 2026 г. в Роана, Италия. Българските таекуондисти се завърнаха от надпреварата с впечатляващите 12 медала - 4 златни, 5 сребърни и 3 бронзови, а в отборното класиране България зае престижното трето място.
Четири европейски титли за България
В международния форум участваха бойци от 12 държави, а Българската GTF Таекуон-До Федерация бе представена от седем състезатели – възпитаници на майстор М. Трифонов (VII дан). Сред най-ярките имена в българския състав бе Никола Терзийски, който се превърна в комплексен европейски шампион, след като спечели титлите в дисциплините форма и спаринг.
Константин Митов също достигна до европейската титла в спаринга, демонстрирайки отлична подготовка и увереност в срещите си. При жените Калина Камбитова се окичи със златен медал в спаринга, а освен това спечели и сребърно отличие във формата.
Ето и пълния списък с медалистите:
- Никола Терзийски – европейски шампион във форма и спаринг;
- Константин Митов – европейски шампион в спаринг;
- Калина Камбитова – европейска шампионка в спаринг и вицееuropeйска шампионка във форма;
- Михаил Тодоров – вицееuropeйски шампион във форма и спаринг;
- Филип Цонев – вицееuropeйски шампион в спаринг и бронзов медалист във форма;
- Ивайло Василев – вицееuropeйски шампион в спаринг;
- Александър Бопп – бронзов медалист във форма и спаринг.
Победи срещу силна международна конкуренция
Българските представители показаха високо ниво на технико-тактическа подготовка, концентрация и боен дух в своите срещи. Особено впечатляващи бяха представянията на Никола Терзийски и Константин Митов, които се наложиха над свои съперници от Казахстан. Калина Камбитова записа две победи срещу представители на САЩ, които я отведоха до европейската титла в спаринга.
До медалите стигнаха и Ивайло Василев и Михаил Тодоров, които преодоляха съперници от Германия и Русия по пътя си към почетната стълбичка.