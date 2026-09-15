Големият фаворит подгря за мача с България с още една категорична победа в София

Европейският шампион Полша продължава победната си серия на Европейското първенство по волейбол. Отборът на Никола Гърбич надделя с 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) над селекцията на Украйна в мач от четвъртия кръг на груповата фаза. Преди това поляците победиха Португалия, Северна Македония и Израел. В сряда, 16 септември, европейските шампиони ще се изправят срещу националния отбор на България. Двубоят в столичната "Арена София" ще започне в 19:00 часа.

Полша прегази и Украйна на ЕвроВолей 2026

Поляците започнаха много силно от самия старт и не изпуснаха инициативата до края. Въпреки упоритата съпротива на Украйна в първия сет, те успяха да спечелят с 25:20. Втората част премина изцяло под контрола на европейските шампиони, които я затвориха с 25:13. В последната част украинците предложиха сериозна съпротива и се бореха до самия край. При 22:21 в полза на Полша дойде прекъсване от страна на Раул Лозанов. Въпреки това, фаворитите не загубиха концентрация и стигнаха до мачбол при 24:22. Ас на Бартоломей Лемански за 25:22 сложи край на мача и на надеждите за първото място на Украйна.

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С победата си над Украйна поляците си осигуриха първото място в групата, след като записаха четири безапелационни победи. Това означава, че България има шанс да се бори за втората позиция, която ще осигури шанса да се размине с Полша в 1/4-финалите на шампионата. Украинците пък завършват групата с 12 точки, колкото и Полша, но с мач повече. При победа в сряда "лъвовете" ще могат да ги изместят от второто място.

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