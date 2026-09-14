Обрат и трета победа! България пречупи Израел на ЕвроВолей 2026

Националният отбор по волейбол на България постигна третата си победа на ЕвроВолей 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини обърнаха Израел за успех с 3:1 гейма в "Арена 8888" в София. "Лъвовете" загубиха първата част с 23:25, но след това наложиха волята си и спечелиха следващите три гейма с 25:22, 25:15 и 25:20.

България обърна Израел за трета победа на ЕвроВолей 2026

Успехът е особено важен за България, която се стреми към по-предно класиране в група B и съответно по-благоприятен поток в елиминационната фаза. Преди двубоя тимът имаше две победи - над Северна Македония и Португалия с по 3:0, както и загуба от Украйна с 1:3. Сега страната ни си гарантира минимум трето място в групата, но може да се пребори и за по-предно класиране.

Срещата започна равностойно, като България първа успя да поведе с 2:0 след атака в аут на Шай Либерман и блокада на Алекс Грозданов. Израел обаче бързо изравни, а впоследствие стигна до аванс при 14:12. "Лъвовете" успяха да заличат пасива и при 14:14 двата тима отново бяха изравнени. Израел обаче отново се откъсна напред и поведе с 22:18. България намали до 21:22 след две атаки на Алекс Николов, но в крайна сметка израелците затвориха частта с 25:23.

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Втората част започна отлично за България. Националите поведоха с 5:1 след блокада на Денислав Бърдаров и ас на Алекс Николов. Израел обаче отново намери начин да се върне в гейма и изравни при 6:6. Последва нова размяна на точки, като България успя да поведе със 17:15. Израел изравни при 18:18, но в решителните моменти "лъвовете" показаха по-здрави нерви. Алекс Грозданов и Алекс Николов направиха разликата, а България стигна до 23:20. Националите не изпуснаха преднината си и след мощна атака на Алекс Николов затвориха гейма с 25:22.

Третият гейм се превърна в най-убедителния за българския тим. "Лъвовете" започнаха с 3:0, а след това увеличиха преднината си до 6:2 и 8:3. България продължи да контролира играта и постепенно разликата стана двуцифрена. Алекс Николов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и Денислав Бърдаров имаха ключова роля за убедителния аванс на националите. В крайна сметка България не остави съмнения в превъзходството си и спечели третата част с 25:15, за да поведе с 2:1.

И в четвъртата част България започна по-силно. Алекс Николов реализира две отлични контри за аванс от 4:1, а след ас на Алекс Грозданов резултатът стана 7:3. Сервисът се превърна в сериозно оръжие за българите. Аспарух Аспарухов реализира две директни точки от начален удар, с което България увеличи преднината си до 11:5. "Лъвовете" продължиха да диктуват темпото и стигнаха до 18:10 след атака през центъра на Алекс Грозданов и успешна контра на Алекс Николов. България запази концентрация до края и затвори мача с 25:20, за да спечели с 3:1 гейма.

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