Кабинетът "Радев":

Обрат и трета победа! България пречупи Израел на ЕвроВолей 2026

14 септември 2026, 21:09 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: bvf.bg
Обрат и трета победа! България пречупи Израел на ЕвроВолей 2026

Националният отбор по волейбол на България постигна третата си победа на ЕвроВолей 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини обърнаха Израел за успех с 3:1 гейма в "Арена 8888" в София. "Лъвовете" загубиха първата част с 23:25, но след това наложиха волята си и спечелиха следващите три гейма с 25:22, 25:15 и 25:20.

България обърна Израел за трета победа на ЕвроВолей 2026

Успехът е особено важен за България, която се стреми към по-предно класиране в група B и съответно по-благоприятен поток в елиминационната фаза. Преди двубоя тимът имаше две победи - над Северна Македония и Португалия с по 3:0, както и загуба от Украйна с 1:3. Сега страната ни си гарантира минимум трето място в групата, но може да се пребори и за по-предно класиране. 

Срещата започна равностойно, като България първа успя да поведе с 2:0 след атака в аут на Шай Либерман и блокада на Алекс Грозданов. Израел обаче бързо изравни, а впоследствие стигна до аванс при 14:12. "Лъвовете" успяха да заличат пасива и при 14:14 двата тима отново бяха изравнени. Израел обаче отново се откъсна напред и поведе с 22:18. България намали до 21:22 след две атаки на Алекс Николов, но в крайна сметка израелците затвориха частта с 25:23.

Още: Мони Николов: Искам да съм световен, европейски шампион, най-добрият в света!

Национален отбор по волейбол

Втората част започна отлично за България. Националите поведоха с 5:1 след блокада на Денислав Бърдаров и ас на Алекс Николов. Израел обаче отново намери начин да се върне в гейма и изравни при 6:6. Последва нова размяна на точки, като България успя да поведе със 17:15. Израел изравни при 18:18, но в решителните моменти "лъвовете" показаха по-здрави нерви. Алекс Грозданов и Алекс Николов направиха разликата, а България стигна до 23:20. Националите не изпуснаха преднината си и след мощна атака на Алекс Николов затвориха гейма с 25:22. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Третият гейм се превърна в най-убедителния за българския тим. "Лъвовете" започнаха с 3:0, а след това увеличиха преднината си до 6:2 и 8:3. България продължи да контролира играта и постепенно разликата стана двуцифрена. Алекс Николов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и Денислав Бърдаров имаха ключова роля за убедителния аванс на националите. В крайна сметка България не остави съмнения в превъзходството си и спечели третата част с 25:15, за да поведе с 2:1.

И в четвъртата част България започна по-силно. Алекс Николов реализира две отлични контри за аванс от 4:1, а след ас на Алекс Грозданов резултатът стана 7:3. Сервисът се превърна в сериозно оръжие за българите. Аспарух Аспарухов реализира две директни точки от начален удар, с което България увеличи преднината си до 11:5. "Лъвовете" продължиха да диктуват темпото и стигнаха до 18:10 след атака през центъра на Алекс Грозданов и успешна контра на Алекс Николов. България запази концентрация до края и затвори мача с 25:20, за да спечели с 3:1 гейма.

Още: Пълна ТВ програма на България на Европейското по волейбол 2026 (резултати)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес