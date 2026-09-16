Треньорът на европейските шампиони отправи сериозно предупреждение преди мача с България

Селекционерът на Полша - Никола Гърбич, отправи сериозно предупреждение към неговия тим преди мача с България на Европейското първенство по волейбол. Двата тима ще се изправят един срещу друг в последния мач от груповата фаза. Срещата е от изключително значение за българския тим. Ако "лъвовете" победят с 3:0, те имат шанс да се класират на второто място и да избегнат още един мач с Полша на 1/4-финалите.

Гърбич очаква максимално представяне от поляците в мача с България

Европейските шампиони пък си осигуриха първото място в групата, след като записаха четири категорични победи. Гърбич заяви, че сигурността на неговия тим на върха не му допада, защото съществува реална опасност играчите му да се отпуснат. Въпреки това, специалистът очаква максимално представяне от своите възпитаници и никакво отпускане: "Значи дори и да загубим от България с 0:3, ще останем на първо място? Това е много опасна ситуация и не ми харесва. Момчетата отлично знаят това. Искам в следващия мач да играем така, както в първите два сета срещу Украйна. Ние просто харесваме срещи, които имат залог. Предпочитаме равностойни мачове, в които трябва да се достигнем до върховете на уменията си, за да постигнем победа."

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"Победите с 3:0 не винаги помагат. Понякога създават погрешното впечатление, че сме фантастични и непобедими. Това понижава нивата ни на концентрация. Предположих, че мачът срещу България ще бъде много труден, защото и те се бореха за първото място в групата...", каза още сърбинът. Срещата между България и Полша в столичната "Арена София" ще се изиграе в сряда, 16 септември, с начален час 19:00 родно време.

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