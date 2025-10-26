Поредно силно представяне на Мони Николов - новият му отбор излезе на върха в Русия

Новата звезда на българския волейбол Симеон Николов продължава да блести за новия си отбор. 18-годишният разпределител изигра ключова роля при третата поредна победа на неговия тим Локомотив (Новосибирск). Отборът, воден от българина Пламен Константинов, записа домакински успех с 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) над МГТУ в мач от третия кръг на Суперлигата на Русия. Така Локомотив излезе на върха на класирането.

Трета поредна победа за Локомотив Новосибирск

Пламен Константинов направи доста промени в стартовия състав на Локомотив, в сравнение с първите два мача на отбора. Опитният белгиец Сам Деру получи почивка и на неговото място играта започна бившият руски национал Александър Маркин. Младият център Юрий Бражнюк пък зае мястото на капитана Илия Куркаев. Иля Казаченков стартира като диагонал за сметка на Раджабдир Шахбанмирзаев. Българският специалист все пак заложи на Николов от самото начало.

Симеон Николов изигра целия мач за домакините и се отчете със 7 точки - 1 ас, 1 блок, 100% ефективност в атака - +3. По-малкият син на волейболната ни легенда Владимир Николов получи най-високата оценка за добрите си изяви в мача - 7.6. Диагоналът Иля Казаченков заби 18 точки (3 аса, 1 блок, 70% ефективност в атака - +15) за успеха на Локомотив. Омар Курбанонов пък добави 12 точки (1 ас, 85% ефективност в атака, 10% перфектно и 30% позитивно посрещане - +7).

В миналия кръг Николов бе избран за №1.