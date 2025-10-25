Войната в Украйна:

Признание за Мони Николов в Русия - бе избран за №1 в новия му отбор

25 октомври 2025, 19:10 часа 1151 прочитания 0 коментара

Световният вицешампион с българския национален отбор по волейбол Симеон Николов получава да блести за новия си отбор. По-малкият син на Владо Николов изигра ключова роля за победата на неговия тим Локомотив (Новосибирск) над Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 от втория кръг на Суперлигата на Русия. Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки (6 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака - +5) и беше избран за "Играч на мача".

Признание за Мони Николов в Русия

Добрите изяви на Николов бях отчетени от авторитетното издание "БО Спорт". Именно то определи 18-годишният разпределител от България за №1 в двубоя. Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деру бе избран на второ място, а централният блокировач Дмитрий Лизик за №3. В неделя Мони Николов и воденият от Пламен Константинов отбор на Локомотив ще приеме от 14:00 часа МГТУ в Новосибирск в мач от третия кръг.

Симеон Николов

Братът на Симеон - Александър Николов също продължава да блести за клубния си отбор. Реализатор №1 на българския национален отбор бе избран за №1 след първия кръг на италианската Суперлига. Алекс Николов стана реализатор №1 и нападател №1, след като отбеляза 30 точки при победата на Кучине Лубе Чивитанова с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) над Гротадзолина. Междувременно бившият му отбор стартира новия сезон със сериозен фалстарт, след като бе шокиран от Нефтохимик.

Дария Александрова
Дария Александрова
Локомотив (Новосибирск) Симеон Николов
