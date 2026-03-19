Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 6 МИР - Враца за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Красен Георгиев Кръстев

2. Мартин Николаев Харизанов

3. Ангел Кольов Лалюв

4. Христинка Василева Минова

5. Емил Димитров Миленков

6. Дамян Митов Петров

7. Десислава Емилова Петрова

8. Мариана Митева Петкова

9. Пламена Иванова Цветанова

10. Мартин Руменов Стойчевски

11. Илийчо Пламенов Лачовски

12. Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова

