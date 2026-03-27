С разглезеност и глупост: Пълен назад към епидемиите

27 март 2026, 11:00 часа 263 прочитания 0 коментара
Мисълта "Силните хора раждат лесни времена. Лесните времена раждат слаби хора. Слабите хора раждат трудни времена" е напълно вярна и може да обясни здравната криза, в която се намира България и света - хем срещу сериозни болести са разработени ваксини, хем те се връщат заради антиваксърска глупост.

Последният пример е епидемичният взрив на морбили в община Бяла Слатина, където 8 деца са хоспитализирани. От тях с ваксина е само едно. В резултат 6 ученически паралелки са поставени под карантина, а РЗИ предприе спешни мерки, свързани с пропуснати имунизации и наблюдение на контактни лица.

И всичко това от лиготия и разглезеност.

Още: Кампания за дезинформация, идваща от изток: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е ограничена

Комфортът ни е накарал да забравим ужасите

Както България се оказа неподготвена за военен конфликт и се наложи да молим съседи да ни защитават, защото свикнахме с уж гарантирания и безкраен комфорт на мира, така съвременният човек се оказва неподготвен да осъзнае, че рисковете от епидемии от вече уж овладяни болести са съвсем реални.

Технологичният напредък на медицината е оставил много назад миналото, когато едно семейство е трябвало да има по 6-7 деца, за да оцелеят 1-2. В онези времена и най-обикновеният грип е могъл да бъде фатален. Днес обаче сме си въобразили, че тези заболявания са изчезнали от само себе си и можем да си позволим да надаваме ухо към конспиративни теории и всяване на страх.

Случаите на морбили в Европа са се удвоили през 2024 г. и са достигнали 25-годишен връх. Половината от тях са изисквали хоспитализация.

Още: След драматичен спад във ваксинацията и огнище на морбили във Врачанско: МЗ разпореди извънредна имунизация на всички деца

За да сме защитени като общество, ваксинационният обхват не трябва да пада под 95%. С ширещия се антиваксърски терроизъм обаче, той пада. И проблемът е, че засяга не само децата на готовите да поемат риска от боледуване. Засяга и децата, които все още просто не са годни за ваксинация - защото са прекалено малки например или защото имат някакво съпътстващо заболяване, което пречи да бъдат имунизирани.

Така едно лично решение се превръща в обществен проблем. Докато изкуственият интелект се използва за разработването на лекарства и ваксини срещу все повече заболявания, естествената глупост връща забравени от десетилетия инфекции.

Срамно е да се налага лекари да обясняват защо ваксините са важни, нужни и безопасни. И защо не причиняват генни изменения или аутизъм.

И всичко това, защото сме забравили ужасите на епидемиите и смъртта. Мнозина са готови да играят руска рулетка с този риск, но е редно държавата да застане на мястото си и да престане да го позволява.

Още: Заради антивакс страхове: До 18% от децата в България нямат задължителните имунизации

Има задължителен имунизационен календар и има санкции, ако той не се спазва. Време е някой в МЗ да си припомни това. Защото иначе ни чакат епидемии от морбили, коклюш, полиомиелит и какво ли още не.

Комфортните времена вече са родили доста слаби хора. Наша отговорност е те да не станат мнозинство, за да не ни застигнат нови трудни времена.

Автор: Десислава Любомирова

