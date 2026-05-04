Как ще управлява Радев в първите 100 дни? Анкетата на Actualno.com

04 май 2026, 11:08 часа 162 прочитания 0 коментара
Снимка: Народно събрание
След убедителната победа на "Прогресивна България" страната влиза в политическа ситуация, каквато по време на целия преход е имало само три пъти: Костов, Сакскобургготски и Борисов.  

Радев ще разполага със 131 депутати - мнозинство, което му дава комфорт да движи държавата в каквато посока си избере. Това обаче означава и по-голяма отговорност, защото за пръв път от много време насам тя не е поделена между няколко участници. В шеметната електорална въртележка в последните години наблюдавахме тъкмо обратното - коалиции, "сглобки", временни и сложни конструкции, в които водещата роля оставаше неясна. И всички бяха губещи.  

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели: какъв ще бъде стилът на управление на Радев?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Какво очаквате от властта след изборите?

234 гласа (24 %) отговориха, че очакват ревизия на предишните управления.

342 гласа (35 %) заявиха, че очакват социални мерки - срещу инфлацията и високите цени.

394 гласа (41 %) са на мнение, че най-важна е реформата на съдебната система.

А сега питаме за друго:

Какъв ще бъде стилът на управление на Радев? Ето възможните отговори:

а) Агресивен и с явен стремеж към едноличен контрол.

б) Сговорчив, компромисен, с постепенно укрепване на властта.

в) Смяна на геополитическия курс на страната.

г) Нервна разправия с ПП-ДБ и останалата опозиция без реални промени. 

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.


P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

