Комплексът "Да се упражним върху жената", защото не можем върху мъжа й

Румен Радев вече е официално министър-председател на България, но за безброй много хора това събитие беше засенчено от друго, явно далеч по-важно... лилавият костюм на съпругата му Десислава.

Такова впечатление оставя бумът в социалните мрежи на осъдителни коментари за стила на бившата първа дама - защо лилаво, защо златни обувки, защо с ластик на ръката...

Нищо добро не ни чака, ако продължаваме да се вглеждаме в подобни безумни и маловажни казуси около управлението на Радев.

Традиционните атаки срещу жените

Българинът обаче винаги е имал склонност да се упражнява особено жестоко, особено арогантно и особено безмилостно върху жените. Ако се питате защо досега България няма редовен премиер или президент жена, то е именно затова - защото в политическия контекст (а и не само) жените по върховете у нас винаги са били посичани с много по-унищожителна критика в сравнение с колегите им мъже. Не вярвате? Влезте под която и да е новина за изявена политическа фигура жена у нас и ще видите не просто критични коментари, ще видите еманацията на върховото просташко и вулгарно поведение, на което сме способни.

Десислава Радева не е под светлините на прожекторите от вчера. И тя никога не е била незабележимата първа дама в ненатрапчиво черно. През годините тя е доказала, че цветовете са нейното светоусещане за стил, без значение дали на нас ни харесва или не. Тя има право на свой личен вкус, както и на нещо много важно - има право да не го съобразява с обществения, защото за нея никой не е гласувал. От гледна точка на обществения интерес, Десислава Радева е една обикновена съпруга. Тя е публична личност заради мъжа си, за който вече целокупният български народ се вдигна и гласува с безпрецедентен плам.

Само че е далеч по-лесно да се упражняваме върху една обикновена съпруга, отколкото върху новия министър-председател, спечелил с такова мнозинство, че 4 години цялата власт може да бъде концентрирана в него.

Подменените въпроси

Далеч по-лесно е да питаме за лилавия костюм, отколкото да питаме защо партията на Радев не подкрепи комисии срещу модела Борисов-Пеевски или защо един от най-верните му глашатаи Слави Василев заговори, че журналистите няма да им задават свободно въпроси, а определени от тях ще бъдат посочвани. Било извадено от контекст, той искал малко ред във въпросите да въведе, защити го Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България" - да видим, да видим ...

Далеч по-лесно е да питаме за златните обувки, отколкото да питаме как Радев успя да осъществи най-скъпата кампания и как успя да свали несваляемия главен прокурор Сарафов само с един Фейсбук пост - при това не негов лично.

Далеч по-лесно е да питаме за ластика на ръката, отколкото да питаме защо бившият президент си позволява да паркира в нарушение на закона пред всички, да идва да гласува със старата си "Шкода", а след победата да си тръгва с лимузина.

Изобщо, далеч по-лесно е да захапем Десислава Радева. Защото е жена, защото от нея нищо не зависи и защото ще замълчи. Само че проблемът на България не е как е облечена Десислава Радева. Проблемът е какви (ще) ги върши мъжът ѝ. Той назначи правителство с някои много странни имена за министри и тепърва ще видим ефекта от тези негови решения.

Само дано имаме силите да изискваме от него същата безупречност, която изискваме и от съпругата му.

Автор: Десислава Любомирова