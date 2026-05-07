Докога ще чакаме трагедия: България има тежък грях към Родопите

Пътят Пампорово - Смолян пропадна зловещо и сега всички са лов за виновник. Виновници, разбира се, има - в много голямо множествено число. На дневен ред би трябвало обаче да се фокусираме върху разрешаването на проблема, а не върху обстрела с обвинения. Всичо по реда си.

Централната власт има голям грях пред Родопите. Живото и туптящо сърце на България не заслужава това инфраструктурно неглижиране, което е факт от много години. Родопите са специално и предизвикателно място и беше въпрос на време нещо подобно да се случи. Особено когато от десетилетия се сменят правителства и местна власт, които разчитат, че направеното просто ще продължи да функционира от само себе си.

Предизвикателствата

Който е бил в Родопите знае какво предизвикателство са пътищата там. И всички експерти са наясно, че това изисква постоянна поддръжка на много по-високо ниво, отколкото в останалата част от страната. Сигнали за свлачището около пътя Пампорово - Смолян е имало още през 2010 г. и те са отнесени официално до местната власт. Отговорът - ще проучим, ще изготвим становище, ще вземем мерки. Е, това е резултатът от вечното протакане и кампанийни действия само по избори в един толкова проблематичен и рисков район.

Време е обаче вече да се загърбят дребните ежби и да се действа. Призивите да се почерпи от чуждия опит имат резон. В Гърция наистина има изключително впечатляващи планински инфраструктурни решения, които могат да ни бъдат от полза. Така или иначе няма да открием топлата вода, а Роподите имат нужда да се действа бързо.

Туризмът може да пострада сериозно, а местните хора не заслужават това. Важно е обаче да бъде предотвратен и друг момент - спекулата. Вече има гласове, че хотели и заведения ще вдигат цени заради оскъпяването на транспорта и логистичните затруднения заради свлачището. Както обикновено - за мнозина решението на всичко е цените нагоре. Нека обаче местните хотелиери добре си помислят какво ще предприемат. Ако в момент на затруднен достъп вдигнат цените, има риск да откажат окончателно туристите и след това да се оплакват на държавата с поредните искания за компенсации.

Време е Родопите да станат приоритет

Но това са нишови проблеми. Голямата картинка е по-сложна и е редно държавата най-сетне да я види. Достъпността на Родопите трябва да стане държавен приоритет като цяло. Пътят Пампорово - Смолян е само част от пъзела.

Едва в края на миналата година властта обяви, че поема ангажимент да ускори изграждането на скоростния път между Асеновград и Смолян. Проектът е на повече от 10 години и досега нищо съществено не постигнато. А е важно, тъй като пътят Асеновград – Смолян е единствената пряка връзка между Пловдив и Южните Родопи и е един от най-натоварените планински маршрути в страната. Тесните завои, липсата на аварийни участъци и постоянно нарастващия туристически и товарен трафик правят движението особено рисково, но това досега не притесняваше особено държавата. Поне не толкова, че да се задейства и да улесни най-накрая живота на хората в района, а и на всички българи, които искат да видят красотата на Родопите.

Това е престъпно нехайство и неглижиране, заради които държавата дължи извинение на родопчани. За щастие при сегашния инцидент няма жертви. Той обаче далеч няма да е последният такъв и е странно докога ще чакаме да стане някоя трагедия, за да станат Родопите най-сетне приоритет?

Автор: Десислава Любомирова

