Вирусолог външен министър и международник здравен: Радев сбъдна мечтата "министър на всяка цена"

Важно е да дишаме дълбоко и да си повтаряме, че принципно всяко правителство има право на 100 дни толеранс.

И все пак.

Радев обяви министрите си и отново настъпи старата мотика "специалист по едно, министър по друго". А имаше време да го избегне.

Две от имената в кабинета му правят особено впечатление със странната си експертиза.

Още: Кой кой е в кабинета на Румен Радев

Имунологът външен министър

Едно от най-знаковите имена на модела "министър на всяка цена" е откритието на Слави Трифонов Велислава Петрова.

Тя е български учен-имунолог. Учила е в Университета в Бристол, а в Университета в Кеймбридж получава докторска степен по биологични науки, вирусология и имунология.

Още: Радев върна готова папката на Йотова: Вижте пълен списък на министрите (ВИДЕО)

По време на докторската си степен в Кеймбридж Петрова патентова нов метод за генетичен анализ на имунната система, с който открива как вирусът на морбили предизвиква имунна амнезия. Откритието ѝ е включено в 100-те най-влиятелни научни трудове за 2019 г.

Безспорно впечатляващо. Може би обаче обезкуражена от заплатите в БАН Петрова бързо понапусна научната сцена. И се започна едно трескаво търсене да ѝ се намери място. Първо Слави реши да я предложи в безплодните си кабинети за министър на здравеопазването. След първия си неуспех обаче някак реши, че Петрова би била компетентна като министър на образованието. И вторият път обаче Слави не успя да направи нищо и Петрова остана министерски безпризорна.

Безспорно компетентният ни докторант по вирусология и генетика от Кеймбридж се насочи към Външно министерство и бързо се ориентира като зам.-министър. До днес, когато звездите във Вселената най-после се наредиха и тя вече спокойно и уверено ще бъде новият външен министър на България. Може пък да е за добро. Международното положение безспорно е болестотворно. Светът безуспешно се бори с вируса "Русия", вируса "Северна Корея", сега и вируса "Иран". Може пък един имунолог да ни е от полза и да помогне България да се имунизира срещу световните кризи.

Източник: БГНЕС

Международникът здравен министър

Друго важно министерство също беше посечено от критики. Лекарското съсловие скочи срещу новия здравен министър Катя Ивкова, която принципно е магистър по "Международни отношения" в УНСС.

Своеобразен полуздравен дипломат, тя е отговаряла за отношенията на България с Европейския съюз и международни организации като ООН, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР.

Медици разкритикуваха избора ѝ, защото подозирали, че тя е стъпвала в болница само като пациент.

Изкушаващо е да се зачуди човек дали Радев не е объркал двете министерства като евентуално им е разменил министрите. Но надали. Дежурно всяка нова власт дава жертва разни министерства на хора, на които просто е много важно да се намери място. Без оглед на цената, без оглед на последствията. Беше наивно да се смята, че Радев ще бъде изключение.

Оттук нататък резултатите ще дойдат бързо. И дано той има доблестта да поеме отговорността за тях.

Автор: Десислава Любомирова