Алжир иска да маргинализира френския език в полза на английския

„Уроци по френски език, медийна библиотека, екскурзии, срещи с майстори... да не говорим за няколко изненади и концерт на живо.“ С тази програма, публикувана в социалната мрежа Facebook, Френският институт в Алжир се надяваше да се възползва от деня на отворените врати, събота, 27 септември в Алжир, за да разшири аудиторията си. Операция по съблазняване - няколко дни след началото на учебната и университетската година - която придобива особено измерение в контекста на дипломатическата криза, противопоставяща Франция на Алжир повече от година, пише френския уважаван всекидневник Le Monde.

На Френския институт в Алжир беше отказано разрешение да бъде домакин на щанд на Международния панаир на книгата в Алжир през 2025 г., голямото литературно събитие, създадено от Министерството на културата на Алжир, чието 28-мо издание е планирано да започне на 29 октомври. Това напрежение се усеща и в интереса към изучаването на езика. Броят на студентите, записани в курсове, предлагани от петте Френски института, постепенно намалява, като спада от 18 000 учащи през 2022 г. до около 16 000 през 2024 г.

Спад, който се простира отвъд образователния сектор. От средата на април авиокомпанията Air Algérie вече не издава билетите си на френски, а на английски и арабски език, въпреки че Франция остава най-големият ѝ чуждестранен пазар. През август Algérie Télécom последва примера ѝ, обявявайки, че фактурите и разписките за плащане вече ще се издават на арабски и английски език. ОЩЕ: Френското посолство е изправено пред проблеми в Алжир