Всичко, което знаем за Древен Египет, е грешно: Неочаквано откритие променя историята

Историята на произхода на Древен Египет беше пренаписана, след като учените представиха нова хронология за най-могъщия му период. По-конкретно, както съобщава "Daily Mail", откритието пренаписва хронологията на ранните династии на Египет, поставяйки появата на Новото царство близо век по-късно от смятаното досега.

Снимка: iStock

Отбелязва се, че Новото царство, което е продължило от 1550 до 1070 г. пр.н.е., е било върхът на могъществото, богатството и териториалното разширение на Египет, ерата на такива известни фараони като Тутанкамон. То започва с 18-а династия, основана от фараон Ахмос I, който обединява Египет след период на разпокъсаност.

Учените са установили, че мощното изригване на вулкана Санторини се е случило преди управлението на Ахмос, което означава, че 18-а династия и самото Ново царство са възникнали по-късно от смятаното досега. Досега историците предполагаха, че изригването може да е съвпаднало с ранното Ново царство, а някои изследователи дори са се опитвали да го свържат с конкретни фараони, включително Хатшепсут, Тутмос III или Ахмос I.

Снимка: iStock

Пробивът дойде благодарение на радиовъглеродното датиране на египетски артефакти от 17-а и началото на 18-а династия. По-конкретно, изследователите са изследвали глинена тухла с щампа на името на Ахмос, ленен погребален плат и дървени погребални фигурки, наречени шабти. Всички те са пряко свързани с известни фараони и техните храмове. Тъй като тези предмети са обвързани с конкретен исторически контекст, тяхната възраст предоставя надежден признак за периода. Проучването показва, че изригването е предшествало тези артефакти, променяйки разбирането на историците за разцвета на най-мощния период на Египет.

Вулканът Тера е изригвал многократно, но най-известното му изригване се е случило през късния минойски период, приблизително от 1600 до 1480 г. пр.н.е. Изригването на вулкана Тера традиционно се свързва с 18-а династия на Египет и учените го използват като груб ориентир за датиране на събития от ранното Ново царство. Ново радиовъглеродно датиране обаче показва, че изригването се е случило по-рано, през Втория междинен период, преди пълното обединение на Египет под управлението на Ахмос. Това означава, че предишните предположения, свързващи изригването директно с ранното Ново царство, са били неправилни.

Снимка: iStock

"Това проучване предоставя първото директно радиовъглеродно сравнение на изригването на вулкана Тера с египетски артефакти от този преходен период. Това ни позволява за първи път да съпоставим едно от най-драматичните природни събития в източното Средиземноморие с историческата хронология на Египет", казаха изследователи от университета Бен-Гурион в Негев и университета в Грьонинген.

Учените добавиха, че откритията разширяват научното ни разбиране за древния свят. Като научат, че изригването се е случило по-рано, отколкото се е смятало досега, историците и археолозите вече могат да преразгледат културните и търговски взаимодействия между Египет, Крит и други средиземноморски региони. Това включва всичко - от движението на стоки и идеи до миграции, причинени от природни бедствия.

Снимка: iStock

Както отбелязва водещият автор Хендрик Дж. Бруинс, "констатациите показват, че Вторият междинен период е продължил значително по-дълго, отколкото се смяташе досега, и че Новото царство е започнало по-късно". Въпреки че корекцията е малка по отношение на годините, тя има значително историческо значение.

Обединението на Египет от Ахмос бележи критичен повратен момент, а промяната на датата на неговото настъпване променя разбирането на учените за политическите и културни трансформации, довели до Новото царство на Египет, пише БГНЕС.