Хеликоптер се разби на планината Килиманджаро

Хеликоптер се е разбил на планината Килиманджаро в Танзания, при което загинаха петима души, съобщиха италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на съобщение на властите, добавяйки, че сред жертвите има двама туристи. Местните медии съобщиха, че Танзанийската администрация за гражданска авиация е потвърдила катастрофата, станала вчера близо до лагера Барафу.

Сред жертвите са екскурзовод, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, чиито имена и националност не бяха разкрити.

Килиманджаро, най-високият връх в Африка, се извисява на близо 6000 метра над морското равнище и привлича средно 50 000 туристи годишно.

Последните инциденти с хеликоптер

През ноември руски хеликоптер Ka-226 се разби в Дагестан, като загинаха четирима от седемте души на борда - работници от руската отбранителна авиационна промишленост. Няколко дни по-рано филипински военен хеликоптер, изпратен да подпомогне спасителните операции след тайфуна Калмаеги, се разби в северната част на остров Минданао.

През октомври медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния. Тежкият инцидент се е случил на магистрала 50 в източна посока в столицата на щата Сакраменто.

Хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано. Местните власти заявиха, че екипите за Спешна помощ са затворили някои ленти за движение. ОЩЕ: Медицински хеликоптер се разби на магистрала в САЩ (ВИДЕО)