Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изглежда се сближава с военната хунта в Нигер. Той е обсъдил с ръководителя на страната Абдурахман Чиани в понеделник регионалните и глобалните развития по време на телефонен разговор, предаде турската Анадолска агенция. Подчертавайки значението, което отдава на укрепването на отношенията между Турция и Нигер, Ердоган изрази продължаващата подкрепа на Анкара за Ниамей във всички области по време на разговора, съобщи Дирекцията за комуникации на Турция.

Турският президент добави, че ще продължат да предприемат стъпки за по-нататъшно засилване на двустранното сътрудничество, особено в областта на енергетиката, минното дело и отбраната.

Превратът в Нигер

Нигер в момента се управлява от военна хунта, която взе властта след преврата през юли 2023 г. Тогава военните свалиха демократично избрания президент Мохамед Базум и поеха властта. След преврата властта пое Абдурахман Чиани.

Нигер беше един от последните съюзници на Запада в Сахел - регион, в който действат джихадистки формирования. След превратите в Мали и Буркина Фасо например двете страни се ориентираха към сътрудничество с други партньори, сред които Русия.

влиянието на Русия на континента се засилва в последните години, а много от превратите между 2020 и 2023 г. в африканските държави се свързват именно с Москва.

Припомняме също, че Международният наказателен съд в Хага беше сезиран да разследва случаи на канибализъм и военни престъпления, извършени от вече бившата паравоенна организация ЧВК "Вагнер" в Западна Африка - Мали и Буркина Фасо, а както знаем тя е силно свързана с Кремъл. ОЩЕ: Пореден опит за преврат в Африка: Още един "брат" на Путин е в опасност (ВИДЕО)*