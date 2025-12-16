Не се подчиняват на никоя ос: Либия иска преговори за Средиземно море

Заявявайки, че Либия е независима държава, която не се подчинява на никоя ос, председателят на Камарата на представителите на държавата Агила Салех е поканил Гърция, Египет и Турция на преговори, насочени към определяне на морски зони в Средиземно море. Той е дал интервю пред Либийската информационна агенция, предава гръцкото издание Kathimerini. Салех говори от името на премиера Осама Хамад, чието правителство не е признато от властите в Триполи, но коментарите му идват около 10 дни след срещата му с външния министър на Атина и на фона на по-широка дискусия относно необходимостта от преговори между Гърция, Либия, Турция и Египет.

Морският меморандум между Турция и Либия

Салех заяви, че морският меморандум между Турция и Либия е невалиден, защото никога не е бил ратифициран от парламента. Той каза, че Гърция първоначално е реагирала остро, защото е смятала споразумението за подкопаващо нейните интереси, но сега изглежда е готова да се ангажира с диалог.

Позицията на Египет

Той добави, че позицията на Египет е била ясна от самото начало, като подчерта, че споразумението не насърчава регионалната стабилност, докато Турция заяви, че е готова да преговаря с Либия. „Светът се движи към диалог и това е, което ние също искаме“, каза Салех. Той каза, че лично не е „против споразумение с Турция“, но подчерта, че са необходими уверения, че правата на Либия „няма да бъдат нарушени от друга държава“.

Въпросите с Гърция

На въпрос за морското влияние на Крит, Салех каза, че това отразява гръцка позиция, а не такава, основана на международното право, като твърди, че близостта на Крит до Либия не оправдава обширни морски претенции. Той каза, че въпросът е силно технически и отбеляза, че Бенгази е сформирал експертна комисия, която да разгледа всички технически и геополитически аспекти със участващите страни.