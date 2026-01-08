Надежда за застрашен вид: Рядко раждане на близнаци при планински горили (ВИДЕО)

Планинска горила е родила близнаци в опустошената от войната Демократична република Конго, съобщиха в сряда представители на националния парк „Вирунга“, предаде Ройтерс. Рядкото раждане на две мъжки горилски бебета от майката Мафуко е засечено на 3 януари. Близнаците „изглеждат в добро състояние по време на наблюдението“, се посочва в изявление на парка.

Новородените

Простиращ се на над 7 770 квадратни километра, най-старият национален парк в Африка е дом на много от „последните планински горили в света“. Все пак голяма част от парка е под контрола на бунтовници, а боевете ускоряват загубата на гори. Грижата за близнаци е особено трудна „през първите месеци, когато бебетата са изцяло зависими от майка си за храна и транспорт“, посочват още от парка.

Новородените се наблюдават отблизо, за да се гарантира оцеляването им. Снимки, публикувани от пресслужбата на парка, показват 22-годишната Мафуко, която държи двете си бебета, седнала на земята и частично скрита сред клоните със зелени листа. Мафуко е родена в горилското семейство Кабиризи, но се присъединява към семейство Багени шест години след като майка ѝ е убита от „въоръжени лица“ през 2007 г., допълват официални представители на парка.

„Раждането на тези близнаци представлява важно събитие за динамиката на семейство Багени и за продължаващите усилия за опазване, които подкрепят растежа на застрашената популация на планинските горили в Национален парк Вирунга“, се казва в изявлението.

Мафуко вече има седем потомци, включително близнаци, починали седмица след раждането си през 2016 г. Семейство Багени сега наброява 59 членове и е най-голямото в парка, уточняват от Ройтерс, цитирани от БТА.