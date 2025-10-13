Войната в Украйна:

Любовен триъгълник предизвика кървава баня във военна база в Южен Судан

13 октомври 2025, 06:51 часа 592 прочитания 0 коментара
В Южен Судан е възникнала престрелка заради ""любовен триъгълник", при която са загинали 14 души, а още няколко са ранени, предаде CBS. Престрелката е възникнала на пазара между служители на Обединените сили за защита на високопоставени лица в Южен Судан, в които влизат правителствени войски и бойци от опозицията. Още: Ужасяващи престъпления и опасност от разцепване: Африка не е същата след тази криза

Две противоречиви версии за кризата

"Има две противоречиви версии за причините за кризата: според първата, това е било изключително лично недоразумение между двама офицери в чайна, а според втората - любовен триъгълник", разказа пред журналисти представителят на Народните сили за отбрана на Южен Судан Лула Руай Коанг на пресконференция в генералния щаб на армията. Конфликтът възникна между двама офицери, единият от които подкрепя действащия президент Салва Киира, а другият - неговия опонент Рик Мачара. Както обясниха в Генералния щаб, двамата мъже "се скараха, след като стана известно, че и двамата са имали романтична връзка с една и съща жена".

След това единият офицер застреля другия, поради което бодигардовете откриха огън. Престрелката прерасна в сблъсъци в казармите и контролно-пропускателните пунктове.

Един цивилен гражданин попадна под кръстосания огън, а петима войници бяха ранени. От 2013 г. в Южен Судан продължава гражданска война. Войските под командването на Мачара се сражаваха с правителствените части, контролирани от Кииру. През 2018 г. страните сключиха мирно споразумение.

През септември Мачара беше обвинен в убийство, държавна измяна и престъпления срещу човечеството. Той беше отстранен от поста си на първи вицепрезидент и се намира под домашен арест.

