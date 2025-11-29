Дъщерята на експрезидент на ЮАР е опозорена след данни, че е вербувала войници за Путин

Дъщерята на бившия президент на Южна Африка Джейкъб Зума подаде оставка от всички заемани постове на фона на обвинения, че е вербувала свои съграждани да се бият за армията на руския диктатор Владимир Путин, която четвърта година унищожава каквото види в Украйна. Сигнали за повече африкански наемници в руската армия в Украйна напоследък има в Лиманското направление - Още: Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР - ВИДЕО)

Става въпрос за Дудузиле Зума-Самбудла, която подаде оставка като депутат в ЮАР на фона на обвинения, че е примамвала хора да служат в руската армия, за да се бият във войната срещу Украйна. Bloomberg съобщава, че срещу нея е образувано наказателно дело. Тя отрича обвиненията, твърдейки, че е била измамена. Южноафриканската полиция е арестувала и четирима мъже, заподозрени в опит да работят за набиране на войници за руската армия.

The New York Times информира, че повече от дузина южноафриканци са се присъединили към войната в Украйна на руска страна, твърдейки, че са били примамени там с фалшиви обещания за работа като телохранители. Според материала, Зума-Самбудла се обадила на 46-годишен мъж и му предложила едногодишно обучение за охрана в Русия и бъдеща работа в партията на баща ѝ. Шест седмици след пристигането си в Русия обаче той бил облечен във военна униформа, получил оръжие и бил изпратен на фронтовата линия в Донбас.

"Излъгаха ни. Нямаше обучение за бодигардове. Отивахме на война", казва африканецът. Но само 17 южноафриканци, отишли по подобен начин в Русия, са поискали помощ да се върнат в родината си.

Украинският външен министър Андрий Сибиха написа в профилите си в социалните мрежи този месец, че над 1400 граждани от 36 африкански държави се бият на руска страна.

