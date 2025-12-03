Военни престъпления се извършват в Судан

Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" обвини паравоенната група, която се бори срещу суданската армия, в извършване на военни престъпления по време на нападението й по-рано тази година над най-големия лагер за разселени лица в региона Дарфур, съобщи Асошиейтед прес.

По време на обсадата на град Ел Фашер, столицата на провинция Северен Дарфур, Силите за бърза подкрепа (СБП), които са във война със суданската армия, опустошиха лагера Замзам през април.

Градът беше последната крепост на армията в Дарфур и СБП го превзеха през октомври.

Зверства при нападения над градове

"Амнести Интернешънъл" посочва в свой доклад, че продължилата няколко дни атака на СБП срещу Замзам е включвала убийства на цивилни, вземане на заложници и унищожаване на джамии, училища и здравни клиники. Поради тази причина действията на паравоенното формирование трябва да бъдат разглеждани като военни престъпления и разследвани.

"Ужасяващата и умишлена атака на СБП срещу отчаяни, гладни цивилни в лагера Замзам за пореден път разкри тревожното пренебрежение към човешкия живот", заяви Агнес Каламард, генерален секретар на "Амнести Интернешънъл".

Това е най-новият от редицата доклади на международни правозащитни организации, които обвиняват СБП в жестокости по време на 30-месечната война в Судан, предаде БТА.

Експертите докладват за масови убийства и изнасилвания при нападения над градове, особено в Дарфур. Обвинения в жестокости по време на войната има и към суданската армия.

През април 2023 г. борбата за власт между армията и СБП прерасна във война. 40 000 души загубиха живота си в следствие на конфликта, въпреки че някои правозащитни организации твърдят, че жертвите са много повече.