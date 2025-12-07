Войната в Украйна:

Превратът беше осуетен: Бенин опроверга новините за пуч (ВИДЕО)

07 декември 2025, 14:30 часа 333 прочитания 0 коментара
Превратът беше осуетен: Бенин опроверга новините за пуч (ВИДЕО)

Опитът за преврат в Бенин беше осуетен, заяви министърът на вътрешните работи на африканската страна Аласан Сейду, цитиран от световните агенции и БТА. "Групичка военни организира пуч, за да дестабилизира държавата и нейните институции. При това положение бенинските въоръжени сили и тяхното ръководство позволиха да се запази контрол върху ситуацията и да се провалят тези маневри", каза ръководителят на силовото ведомство на държавата, намираща се между Нигерия, Нигер, Того, Буркина Фасо и Гвинейския залив.

Превратът, за който твърдяха военните

По-рано днес група военни обяви по държавната телевизия, че е взела властта и че висшият военен командир Паскал Тигри ще бъде временен председател сформирания от тях комитет. 

Още: Пореден преврат в Африка: Още един "брат" на Путин е в опасност (ВИДЕО)

Групата обяви разпускането на правителството при очевиден преврат в западноафриканската държава. Обявено беше свалянето на президента Патрис Талон, който е на власт от 2016 г., както и на всички държавни институции. Войските се представиха като част от „Военния комитет за възстановяване“ (CMR) и заявиха по държавната телевизия, че са се срещнали и са решили, че „г-н Патрис Талон е отстранен от длъжност като президент на републиката“, предаде Al Jazeera.

Местонахождението на Талон бе неизвестно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Добра новина: Освободиха българския капитан, отвлечен край бреговете на Бенин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Бенин преврат война Африка
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес