Превратът беше осуетен: Бенин опроверга новините за пуч (ВИДЕО)

Опитът за преврат в Бенин беше осуетен, заяви министърът на вътрешните работи на африканската страна Аласан Сейду, цитиран от световните агенции и БТА. "Групичка военни организира пуч, за да дестабилизира държавата и нейните институции. При това положение бенинските въоръжени сили и тяхното ръководство позволиха да се запази контрол върху ситуацията и да се провалят тези маневри", каза ръководителят на силовото ведомство на държавата, намираща се между Нигерия, Нигер, Того, Буркина Фасо и Гвинейския залив.

Превратът, за който твърдяха военните

По-рано днес група военни обяви по държавната телевизия, че е взела властта и че висшият военен командир Паскал Тигри ще бъде временен председател сформирания от тях комитет.

Групата обяви разпускането на правителството при очевиден преврат в западноафриканската държава. Обявено беше свалянето на президента Патрис Талон, който е на власт от 2016 г., както и на всички държавни институции. Войските се представиха като част от „Военния комитет за възстановяване“ (CMR) и заявиха по държавната телевизия, че са се срещнали и са решили, че „г-н Патрис Талон е отстранен от длъжност като президент на републиката“, предаде Al Jazeera.

Местонахождението на Талон бе неизвестно.

