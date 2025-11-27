Хиляди отвлечени християни. Нигерия обяви извънредно положение

Нигерия обяви извънредно положение след вълна от масови отвличания на ученици и християни, което доведе до временното затваряне на някои образователни институции. Информацията беше потвърдена от президента Бола Тинубу, съобщи Bloomberg. Той заяви, че силите за сигурност са упълномощени да наемат хиляди души допълнителен персонал, а на номадските скотовъдци е наредено да предадат незаконни оръжия. Тинубу също така е инструктирал службите за сигурност да разположат допълнителни части, за да „изчистят терористи и бандити“ от гористите райони. "Агентите на злото вече няма да имат къде да се скрият", подчерта нигерийският президент.

Почина бивш лидер, който ще бъде запомнен с фразата "торба с ориз"

Отвличания в Нигерия

Близо 400 души, включително ученици от начални и средни училища, бяха отвлечени в страната през последните две седмици. Серията от атаки принуди Тинубу да отмени пътуването си до срещата на върха на Г-20 в Южна Африка и събитие на Африканския съюз в Ангола. Въпреки че някои заложници бяха освободени, над 250 ученици и учители все още са държани от бойци след нападението на католическо училище на 22 ноември 2025 г.

Още: Глад е надвиснал над Нигерия

Ситуацията ескалира на фона на критики към президента, както от гражданите на страната, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският лидер обвини нигерийското правителство, че не е осигурило сигурността и направи мащабни изявления за целенасочени атаки срещу християни.

Тинубу, от своя страна, призова скотовъдните обединения да се откажат от пашата на открито и да предадат незаконните оръжия, отбелязвайки, че правителството е създало специално министерство на животновъдството, за да се справи с техните проблеми.

Нигерийският президент се обърна и към Народното събрание с предложение за преразглеждане на законодателството, което да позволи на щатите да създават свои собствени местни полицейски сили. Централизираната полицейска система на Нигерия отдавна е критикувана за неспособността си да се справи с широко разпространената престъпност и терористичните атаки.

Ситуацията в Нигерия

Още: Кризата се задълбочава: Уточниха броя на отвлечените ученици в Нигерия

Припомняме, че в началото на ноември Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати може да започнат военна интервенция в Нигерия поради преследването на християни. Той заяви, че ако това се случи, атаката ще бъде бърза и брутална. Ден по-рано американският лидер заяви, че християнството в Нигерия е застрашено. Поради тази причина Съединените щати я считат за „страна, пораждаща особена загриженост“. Според публикацията му, 3100 християни са били убити в Нигерия, което изисква спешни действия.

Нигерия, от своя страна, отхвърли възможността за каквато и да е едностранна военна операция на САЩ на нейна територия след заплахи от президента Доналд Тръмп относно предполагаемото преследване на християни в страната.

Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийства на християни

Говорителят на президента на Нигерия, Даниел Бвала, заяви, че заплахата на Тръмп се основава на неверни твърдения и изглежда като опит за натиск.

Християните в Нигерия са изправени пред една от най-големите вълни на преследване в света. Според Европейския парламент, между 2019 и 2023 г. почти 17 000 християни са били убити при целенасочени атаки, а през 2025 г. над 7000 са загубили живота си през първите седем месеца.

Още: Поредно отвличане на голяма група ученички в Нигерия, едно от момичетата е успяло да избяга