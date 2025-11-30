За 48 часа: Трети танкер, свързан с Русия, потъва (ВИДЕО)

Петролният танкер M/T Mersin (IMO:9428683) е подал сигнал за помощ, след като е изпаднал в аварийна ситуация до бреговете на Сенагал. Екипажът е съобщил, че плавателният съд може да потъне, в машинното му отделение прониква вода. Защо е станало така, не е ясно. Има видеокадри, които показват какво става, но на тях не се виждат поражения от въшно въздействие.

Oil tanker M/T Mersin is sinking off Senegal after visiting Russia's Taman port in August. pic.twitter.com/R1t9P06BP3 — WarTranslated (@wartranslated) November 30, 2025

Корабът плава под панамски флаг, собственост е на Beşiktaş Shipping. Компанията има флот от 36 кораба и над 6000 служители, това пише в корпоративния ѝ сайт. Тя е турска - и се хвали, че професионалният ѝ път започва със сътрудничество с British Petroleum още през 60-те години на XX век.

Ключовата информация - танкерът превозва товар от руското пристанище Таман до Сенегал. Това подсказва, че вероятно става въпрос отново за кораб от руския сенчест флот, използван за износ на руски петрол, за да се избегнат западните санкции.

