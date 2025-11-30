Студио Actualno:

За 48 часа: Трети танкер, свързан с Русия, потъва (ВИДЕО)

30 ноември 2025, 14:06 часа 146 прочитания 0 коментара
Петролният танкер M/T Mersin (IMO:9428683) е подал сигнал за помощ, след като е изпаднал в аварийна ситуация до бреговете на Сенагал. Екипажът е съобщил, че плавателният съд може да потъне, в машинното му отделение прониква вода. Защо е станало така, не е ясно. Има видеокадри, които показват какво става, но на тях не се виждат поражения от въшно въздействие.

Корабът плава под панамски флаг, собственост е на Beşiktaş Shipping. Компанията има флот от 36 кораба и над 6000 служители, това пише в корпоративния ѝ сайт. Тя е турска - и се хвали, че професионалният ѝ път започва със сътрудничество с British Petroleum още през 60-те години на XX век.

Ключовата информация - танкерът превозва товар от руското пристанище Таман до Сенегал. Това подсказва, че вероятно става въпрос отново за кораб от руския сенчест флот, използван за износ на руски петрол, за да се избегнат западните санкции.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Танкер петролен танкер Сенегал война Украйна санкции Русия руски петрол
