Светът е на прага на глобална катастрофа

Преди дни изригна вулканът Хейли Губи в североизточната част на Етиопия, който беше заспал над 11 000 години. Той е част от планинската верига в региона Афар и се намира на около 15 километра югоизточно от постоянно действащия вулкан Ертале.

Учени са на мнение, че изригването на този вулкан е предупреждение, че светът е на прага на друго подобно, а може би и по-унищожително по своите мащаби събитие.

Опасността от заспалите вулкани

Още: Събуди се вулканът Килауеа, изхвърли лава на половин километър в небето (ВИДЕА)

Експерти правят грешката да наблюдават само няколко активни вулкана, но всъщност един тих вулкан, който никой не наблюдава, може да предизвика глобална катастрофа, пише wionews.

Етиопският вулкан, изригнал след почти 12 000 години, е предупредителен знак, че светът не е готов да се справи с такова внезапно природно събитие.

Учените и местните власти наблюдават активни вулкани като Етна в Сицилия или Йелоустоун в САЩ, но е много вероятно някой, който е бил неактивен дълго време, да предизвика следващата глобална вулканична катастрофа, пише Майк Касиди в статия, публикувана от The Conversation, пише Фокус.

Според него тези "скрити" вулкани изригват по-често, отколкото повечето хора осъзнават.

Източник: iStock

Още: Изригна един от най-активните вулкани в Япония (ВИДЕО)

Такъв пример е именно вулканът Хайли Губи в Северна Етиопия, който изригна и след 11 700 години и за първи път в холоценската епоха, т.е. от края на последната ледена епоха. Той изхвърли облак пепел с височина 13 716 метра, който се придвижи на североизток към северната част на Индия.

Трагичен пример от Мексико

Освен Етиопия, Касиди дава още един пример - мексиканският вулкан Ел Чичон, който изригна през 1982 г., след като бе в състояние на покой в продължение на векове. Той не беше известен вулкан и затова учените не го наблюдаваха.

В резултат на изригването му горещи скали, газ и пепел запълнили реките и разрушили сгради, като убили над 2000 души и разселили 20 000. Това предизвикало и значителна промяна в климата, тъй като сярата образувала отразяващи частици в горните слоеве на атмосферата. Северното полукълбо се охладило, а африканският мусон се преместил на юг, причинявайки екстремна суша, пише Касиди.

Още: Най-висок код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия