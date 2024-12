Мистериозно заболяване кара хората да треперят неконтролируемо в Уганда (ВИДЕО)

Мистериозно заболяване, причиняващо неконтролируемо треперене на тялото и треска, се разпространява в Уганда, съобщава Daily Mail. Болестта, която местните са нарекли „Динга-Динга“ (в превод „треперене като по време на танц“), вече е засегнала около 300 души, предимно жени и момичета. Треперенето затруднява ходенето на засегнатите от заболяването хора.

Лекарите съобщават, че няма регистрирани случаи извън региона, а заболяването се лекува успешно с антибиотици. В момента Министерството на здравеопазването анализира взетите проби за установяване на причината.

Доктор Киита Кристофър, областният здравен служител, информира местните медии, че не са регистрирани случаи в близките райони извън региона Бундибугио и че пробите са били предадени на здравното министерство за анализ. Лекарят също така уверява, че няма съобщения за смъртни случаи в резултат на заболяването и че то обикновено се лекува с антибиотици.

