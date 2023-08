Тревожни новини от Африка: Военен преврат в още една държава (ВИДЕО)

Това се случва около месец след военния преврат в Нигер, при който генерал Абдурахаман Чиани взе насилствено властта от демократично избрания държавен глава Мохамед Базум. Двете държави не са съседки, Габон е на юг от Нигер, като между тях са Нигерия и Камерун. Габонската страна, намираща се също в Западна Африка, се простира на брега на Атлантическия океан.

COUP IN 🇬🇦 GABON! 🇫🇷 French backed Ali Bongo has been removed by the Gabonese military, and Gabon military officials have announced their seizure of Power. pic.twitter.com/mzzGLh4Mec

Превратаджиите обявиха, че анулират резултатите от изборите в събота, на които президентът Бонго беше обявен за победител. Офицерите заявиха, че разпускат всички държавни институции и че границите на страната са затворени.

По-късно те назначиха началника на президентската охрана за лидер на "преходно правителство", пише BBC.

Свалянето на Бонго ще сложи край на 56-годишното управление на семейството му в богатата на ресурси западноафриканска държава.

Това е осмият преврат в бившите френски колонии в Африка през последните три години. Франция осъди остро случващото се в Габон, както и в Нигер. Париж подкрепяше сваления вече Али Бонго.

Хиляди граждани на Габон излязоха по улиците след преврата, за да празнуват.

Thousands of Gabonians took to the streets after the coup, the atmosphere is festive.



Meanwhile, the French mining company Eramet announced the suspension of operations in Gabon. pic.twitter.com/H6fOa4uQhC