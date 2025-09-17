Златна гривна на 3000 години изчезна от музей

Златна гривна на 3000 години е изчезнала от реставрационната лаборатория на Египетския музей в Кайро, съобщи министерството на антиките на страната. Гривната, описана като златна лента, украсена със „сферични лазуритни мъниста“, датира от времето на Аменемопе, фараон от 21-вата династия на Египет (1070–945 г. пр.н.е.). Министерството обаче не посочва кога гривната е била видяна за последен път, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Египетските медии съобщиха, че загубата е била открита през последните дни по време на инвентаризация, макар че това не може да бъде потвърдено.

Започнато е вътрешно разследване и са алармирани службите за антики във всички египетски летища, морски пристанища и сухопътни гранични пунктове в цялата страна, съобщи министерството.

Случаят не е бил обявен веднага, за да може разследването да продължи, а в момента се извършва пълна инвентаризация на съдържанието на лабораторията, добавиха от министерството.

Още: Астрономия на древни орачи положила основите на властта на фараоните

Още ценности

Египетският музей на площад Тахрир съхранява над 170 000 артефакта, включително прочутата златна погребална маска на крал Аменемпе.

Снимка iStock

Изчезването се случва само няколко седмици преди планираното за 1 ноември откриване на дългоочакваният Голям египетски музей.

Една от най-емблематичните колекции на музея – съкровищата от гробницата на крал Тутанхамон – се подготвя за преместване преди откриването, което се позиционира като важен културен момент под управлението на президента Абдел Фатах ал-Сиси.

Още: Учените, които обявиха за "скрит град" под пирамидите в Гиза, сега откриха още един

През 2021 г. Египет организира грандиозен парад за прехвърлянето на 22 кралски мумии, включително Рамзес II и кралица Хатшепсут,

в Националния музей на египетската цивилизация в Стария Кайро – част от по-широките усилия за подобряване на музейната инфраструктура и туристическата атрактивност на Египет.

Още: Богинята на небето Нут може да разкрива най-старото изображение на Млечния път