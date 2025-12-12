Учени: Разкъсването на Африка ще формира напълно нов океан

Една от осезаемите реалности за Земята е, че планетата е жива и се движи. Въпреки това, което може да изглежда, движението на недрата на планетата, в която живеят човешките същества, се определя от това, което се случва в тектоничните ѝ плочи, както в кората, така и в ядрата, които водят до центъра на планетата. Далеч от сценариите на филмите, има сигурност за това, което се случва в почти всеки ъгъл на планетата.

Снимка: iStock

Още: Навън броди суперхищник, който всява в пъти повече страх от лъва (ВИДЕО)

Един от тях е африканският континент, тъй като експертите отдавна предупреждават, че Африка преживява драстична геоложка трансформация, която може да раздели континента на две отделни суши. Последните данни показват, че има бавен, но постоянен разлом, който според учените в крайна сметка може да доведе до образуването на нов океан.

Питър Стайлс, геолог: "Нашата планета се променя точно под краката ни"

Учените обясняват много ясно какво се случва между плочите – това е като "цип на яке, който разкъсва континента, придружен от интензивна вулканична и сеизмична активност". Засега обаче бъдещите поколения няма да трябва да се притесняват за това, тъй като пълното разделяне ще настъпи в рамките на следващите 5 до 10 милиона години.

Снимка: iStock

Професор Питър Стайлс, геолог от университета в Кийл, посочи, че когато разцеплението се случи, Африка вероятно ще съществува като два отделни региона. По-голямата западна суша ще включва големи държави като Египет, Алжир, Нигерия, Гана и Намибия, докато източната суша ще включва Сомалия, Кения, Танзания, Мозамбик и значителна част от Етиопия. Тези открития предлагат уникална перспектива за това как нашата планета постоянно се променя и трансформира под краката ни", каза професорът, който отбеляза, че една от ключовите области, показващи тази активна реорганизация, е Източноафриканският разлом, обширна тектонична пукнатина, простираща се на около 4000 мили от Йордания през Източна Африка до Мозамбик.

Още: Иновативна пластмаса, разтваряща се във водата, може да реши проблемите със замърсяването на океаните

Със средна ширина между 48 и 64 километра, разломът маркира област, в която кората отслабва и се разпада. Със задълбочаването на разлома през геоложкото време се очаква той да пресече директно големи езера в Източна Африка, като езерото Малави и езерото Туркана, пише "Marca".

Още: Сбогом на всичко, което знаехме: Спътник на НАСА пренаписва историята на океаните