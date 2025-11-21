Аборти, смяна на пола, равенство - Тръмп вече ще ги счита за нарушение на човешките права

Страните, които прилагат политики за расова или полова разнообразност, равнопоставеност и приобщаване (DEI), вече ще са изложени на риск да бъдат счетени от администрацията на Доналд Тръмп за нарушаващи правата на човека. Държавният департамент издава новите правила за всички американски посолства и консулства, участващи в съставянето на годишния доклад за нарушенията на правата на човека в световен мащаб. Новите инструкции също така считат, че страните, които субсидират абортите или улесняват масовата миграция, нарушават човешките права.

Промените, които според Държавния департамент имат за цел да спрат „разрушителните идеологии“, бяха осъдени от активисти за правата на човека, които твърдят, че администрацията предефинира отдавна установени принципи, за да преследва идеологически цели. Висш служител на Държавния департамент казва, че новите правила са „инструмент за промяна на поведението на правителствата“. Той добавя: „Съединените щати остават ангажирани с признанието в Декларацията за независимост, че всички хора са надарени от Създателя с определени неотменими права“, цигира думите му BBC.

Политиката на DEI е разработена с цел подобряване на резултатите за конкретни расови и идентичностни групи. Откакто пое поста, президентът на САЩ Доналд Тръмп агресивно се стреми да прекрати DEI и да възстанови „възможности, основани на заслуги“ в страната си.

Кое друго ще е нарушение на човешките права според САЩ?

Други политики на чуждестранни правителства, които американските посолства ще бъдат инструктирани да класифицират като нарушения на човешките права, включват:

Субсидиране на аборти, „както и общият брой на абортите за година“;

Операции за промяна на пола при деца, определени от Държавния департамент като „операции, включващи химическо или хирургическо осакатяване... с цел промяна на пола“;

Улесняване на масова или незаконна миграция „през територията на една страна към други страни“;

Арести или „официални разследвания или предупреждения за изказвания“ – позоваване на противопоставянето на администрацията на Тръмп срещу законите за интернет безопасност, приети от някои европейски страни с цел да възпрат онлайн речта на омразата.

Заместник-говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че новите инструкции имат за цел да спрат „новите деструктивни идеологии, които са дали убежище на нарушенията на човешките права“.

Той заяви: „Администрацията на Тръмп няма да допусне тези нарушения на човешките права като осакатяване на деца, закони, които нарушават свободата на словото, и расово дискриминационни практики при наемането на работа, да останат без последствия“.

Реакции

Критиците обвиняват администрацията, че предефинира отдавна установените универсални принципи на човешките права, за да преследва собствените си идеологически цели.

Узра Зея, бивш висш служител в Държавния департамент, която сега ръководи благотворителната организация „Human Rights First“, заяви, че администрацията на Тръмп „използва международните права на човека като оръжие за вътрешни партийни цели“. „Опитът да се определи DEI като нарушение на човешките права поставя ново дъно в оръжието на администрацията на Тръмп за международните човешки права“, каза тя.

Зея добави, че новите инструкции изключват правата на „жените, LGBTQI+ лицата, религиозните и етническите малцинства и невярващите - всички от които се ползват с равни права съгласно американското и международното право, въпреки криволичещата и неясна реторика на администрацията на Тръмп по отношение на правата“.

Годишният доклад на Държавния департамент за правата на човека исторически се счита за най-изчерпателното проучване от този вид, изготвяно от което и да е правителство. В него са документирани нарушения, включително изтезания, извънсъдебни убийства и политическо преследване на малцинства.

