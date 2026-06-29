"Ако откажеш, ти вдигат скандал": Ресторанти в САЩ вдигат цените с 20%, феновете от Световното отказвали бакшиш

Културата на даването на бакшиш в САЩ е стара и непоклатимо установена, но за хората от останалата част от света тя е абсурдна. Ето защо ресторантите в няколко града, домакини на Световното първенство по футбол в САЩ, започнаха автоматично да добавят 20% към сметките на клиентите, след като международните фенове масово отказаха да дават бакшиши, което разочарова американските сервитьори и собственици на барове.

Според „Ню Йорк Поуст“ заведения за хранене в градове като Канзас Сити, Атланта и Филаделфия са въвели автоматичното таксуване по време на турнира, като индустриални групи и оператори на ресторанти твърдят, че това се прави с цел да бъдат защитени сервитьорите, които разчитат в голяма степен на бакшиши, и да се премахне объркването за посетителите, които не са запознати с американските практики за бакшишите.

В последните месеци социалните мрежи бяха заляти от снимки на заведения в САЩ, които още на входа за разлепили обявления, че бакшишът, в размер от 20% до 35%, всъщност е задължителен и ако посетителите нямат намерение да оставят такъв, по-добре изобщо да не влизат в ресторанта.

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Туристите: Бизнесът да плаща на служителите си

Сега туристи от страни, където бакшишът е минимален или вече е включен в цените на менюто, разказаха пред ВВС, че са били изненадани от очакванията към тях.

Английският фен Джеф Прайър заяви, че разбира бакшишите за добро обслужване, но ги намира за „странни“, когато купуват бутилка вода и „се опитват да получат бакшиш за нищо“.

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Австралийските фенове Крис О'Флин и Робърт Макнамара коментираха, че практиката е довела до неочакван натиск върху бюджетите им. О'Флин каза, че все още намира за малко объркващо защо тази практика съществува, добавяйки: „в Австралия има фиксирана такса и я плащате.“ Той каза, че отговорността за справедливото заплащане на персонала трябва да е на бизнеса, а не на клиентите.

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Собствениците на ресторанти заявиха пред изданието, че разочарованието е двупосочно. Крис Келер, собственик на футболния бар Banter в Бруклин, заяви, че европейските туристи са „известни с лошите си бакшиши“, което го накарало да въведе предплатени такси за обслужване, „за да защити персонала си“.

Ан Калимано, съсобственик на ресторант и бар Hurley's в Ню Йорк, каза, че много европейски гости не знаят, че за разлика от у дома, таксите за обслужване не са включени в цените в САЩ.

„Ню Йорк Поуст“ съобщи, че промяната е предизвикала негативна реакция в социалните мрежи. „Ще бъда честен, не е мой проблем, че не можеш да плащаш правилно на служителите си“, гласи гневен коментар по темата.

Роза Търнър, собственичка на ресторант El Ponce в Лос Анджелис, заяви, че 20% бакшиш е „доста стандартен“ в САЩ, до голяма степен поради различната структура на минималната работна заплата за работниците, получаващи бакшиши, в сравнение с останалата част от света.

Българският поглед

Темата коментира журналистката Лиляна Панделиева, давайки подробности около проблема. "Когато човек пристигне от Щатите в Европа и поиска да яде, тутакси му се струва, че е невероятно, смайващо евтино. Така в Рим ми се искаше да ям неспирно - толкова евтино ми изглеждаше всичко! Как работи системата с цените в Америка? Нареждате се на опашка на каса, за да си платите сандвич и напитка, които сами сте си взели от рафтчето. И когато плащате (може САМО с карта), терминалът ви подканва да изберете бакшиш: започва от 18%, минават през 20% и стигат до 25%. Най-отдолу, с оптически дребни букви стои опцията "Без бакшиш". На това явление в САЩ вече официално му викат "Tipflation" (инфлация на бакшишите), но си е чиста проба официализирана просия", пише Панделиева.

"В заведение с обслужване, ако си спестите бакшиша, може да отнесете и скандал, и обиди и то на висок глас, за да чуят и всички наоколо и да си правят сметката, като дойде техен ред да плащат. Веднъж на летище поръчах сандвич, който трябваше да бъде стоплен. И не дадох бакшиш, защото нямаше реално обслужване. До мен дойде сервитьорка и ме попита какъв, по дяволите, ми е проблемът, че не съм оставила tip", допълва тя.

Журналистката разяснява, че самото ценообразуване в Щатите е още една "тръпка". "Това, което виждате на етикета или в менюто, няма нищо общо с реалната сума на касата, защото американците никога не включват данъка в обявената цена. И понеже нямат ДДС, а т.нар. Sales Tax (данък върху продажбите), той е различен навсякъде – зависи от щата, от града, от типа заведение и дори от вида стока", пише още тя.

"Та ако се върна на храната: в менюто пише, че салатата е 15 долара, а напитката е 10 долара. Е да, ама накрая не смятате 25 долара. Към тях се добавя местният данък (около 8-10%) и очакваният бакшиш от още 20-25%. Така 25-те долара в менюто са около 35 долара на финала. Е да, ама футболните фенове генерално отсвирили местната политика и опитите да бъде вменена вина, че не е оставен tip и включили бакшиша в цената. Я! Можело! Друг е въпросът колко се плаща на стадион: един хотдог е 10-12 долара, в комбинация с кока кола и картофки стига 30 долара. Ама емоциите искат хапване", завършва Панделиева.