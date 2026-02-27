Инцидент: Пентагонът свали собствен дрон

Пентагонът е свалил с лазерна система американски правителствен дрон в щата Тексас, предаде Ройтерс, като се позова на трима конгресмени. Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре полетите в района на Форт Ханкок, Тексас.

Пентагонът не коментира случая, но от гражданската авиация посочиха „специални съображения за сигурност“ в съобщението си относно ограниченията във въздушното пространство близо до мексиканската граница.

Парламентаристите от Камарата на представителите на контреса на САЩ Рик Ларсън, Бени Томпсън и Андре Карсън, водещи демократи в комисиите, отговарящи за авиацията и вътрешната сигурност, заявиха в съвместно изявление, че Пентагонът е свалил дрон на митническата служба и разкритикуваха липсата на координация.

Законодателите заявиха, че са предупредили преди месеци, че решението на Белия дом да отхвърли двупартийното предложение за обучение на оператори на дронове с цел решаване на проблеми с координацията „е било късогледство“. „Сега виждаме резултата от тази некомпетентност“, се казва в изявлението, цитирано от БТА.