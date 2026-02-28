Тръмп за ударите срещу Иран: Това ще бъде единственият ви шанс за поколения напред (ВИДЕО)

"Когато приключим, поемете управлението си – то ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред." Това каза американският президент Доналд Тръмп, като преди това обяви, че „Иран никога не трябва да има ядрени оръжия.“, „Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме заплахата, представлявана от иранския режим.“, „Иран е отговорен за многобройните атаки срещу американските интереси в региона.“

Незабавно напуснете Израел и Иран: МВнР към българските граждани

Думите на Тръмп

Американският президент заяви още, че "Съединените щати възнамеряват да унищожат всички [ирански] ракети и да сринат цялата им ракетна индустрия и военноморски сили.“Тръмп също така допълни, че Съединените щати са предупредили Иран да не възобновява ядрената си програма след ударите, но Техеран е отказал. Той също така призова войниците от Корпуса на ислямската гвардия да сложат оръжие и да се предадат.

Войната в Иран

По-рано стана известно, че Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

