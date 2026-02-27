Тръмп сложи жена си начело на Съвета за сигурност на ООН

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще председателства първото по рода си заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде АП.

Когато съпругата на президента Доналд Тръмп заеме мястото си на президентския стол в понеделник следобед, това "ще бъде първият път, когато първа дама някога е председателствала заседание на Съвета за сигурност", заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик пред репортери.

Историческо събитие

САЩ поемат ротационното председателство на 15-членния съвет през март, а от екипа на първата дама заявиха, че срещата, която тя ще ръководи, ще "подчертае ролята на образованието за насърчаване на толерантността и световния мир".

Мелания Тръмп направи темата за децата в конфликти по света емблематична, като миналата година написа писмо до руския президент Владимир Путин преди срещата на върха с Тръмп и по-късно обяви, че усилията й са довели до връщането на група деца, разселени от войната между Русия и Украйна, като те са се събрали със семействата си.

Критиките към ООН

Новината за Мелания се случва на фона на критиките на Тръмп към ООН, който многократно заяви, че световното обединение на 193 държави не е реализирало пълния си потенциал.

Той оттегли САЩ от организациите на ООН, включително Световната здравна организация и културната агенция ЮНЕСКО, като същевременно оттегли финансирането на десетки други.

Все пак, Тръмп използва по-помирителен тон миналата седмица на първата среща на "Съвета за мир" – инициатива, за която той твърди, че има за цел да разрешава глобалните конфликти, но не успя да спечели много от световните лидери заради опасенията им, че е проектирана като алтернатива на ООН.

"Съветът за мир на практика ще наблюдава ООН и ще се уверява, че тя функционира правилно", заяви Тръмп на 19 февруари. "Ще укрепим ООН. Ще се погрижим нейните структури да бъдат в добро състояние. Ще я подпомогнем финансово и ще се уверим, че ООН остава жизнеспособна", добави той.

