Десетки жертви: Разби се боливийски военен самолет, натоварен с пари (ВИДЕО)

Товарен самолет на боливийските военновъздушни сили, превозващ новоотпечатани банкноти, се разби снощи край столицата Ла Пас, като причини смъртта на най-малко 20 души и рани други, съобщиха болиивийските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. Министърът на отбраната Марсело Салинас съобщи, че самолетът „Херкулес С-130“ е транспортирал нови банкноти от боливийската валута. Машината е кацнала на летището в Ел Алто - град близо до Ла Пас - но се е отклонила от пистата и е излязла в близко поле, където се е запалила. Пожарникарите са успели да потушат огъня. При инцидента са нанесени щети на най-малко 15 автомобила по магистрала в района. Все още не е уточнено колко от загиналите са били на борда и колко - в засегнатите превозни средства, заяви началникът на пожарната Павел Товар.

Още: Американски военен пилот се заби в бетонна бариера вместо да излети, няма здрав на борда

Събирали разпилените банкноти

Генерал Серхио Лора от Военновъздушните сили на Боливия съобщи, че двама от шестимата членове на екипажа все още са в неизвестност. По думите му самолетът се е връщал от източния град Санта Крус.

Снимки в социалните мрежи показват отломки от самолета, смачкани автомобили и разпръснати по земята банкноти. Според Товар стотици хора са се опитали да събират парите, което е затруднило спасителните операции. Над 500 военнослужещи и 100 полицаи са били разположени в района, съобщиха местни медии.

Още: Фатален инцидент с F-16 в Турция (ВИДЕО)

Полицията и военните изгориха кутиите с банкнотите в присъствието на президента на Централната банка Дейвид Еспиноса, който заяви, че те „нямат платежна стойност, тъй като никога не са били пуснати в обращение“. Той не уточни каква сума е била транспортирана, но каза, че банкнотите са пристигнали в Санта Крус от чужбина.

Властите временно спряха всички полети до и от международното летище.

Още: Самолет с 55 души на борда се разби край брега на Индийския океан (ВИДЕО)