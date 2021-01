Актрисите от новия сезон на „Сексът и градът“ с огромни хонорари

Вече е потвърдено официално, че Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис ще заснемат нови епизоди от култовия сериал "Сексът и градът", но без Ким Катрал. Днес изтече и информация за хонорарите им, които ще са, меко казано, завидни.

Римейкът на HBO Max ще се казва "And Just Like That ..." и ще има 10 епизода, а за всеки епизод актрисите ще получават хонорар от по един милион долара, твърди "Variety".Сериалът ще проследи приятелството на Кери, Миранда и Шарлот и любовния им живот на тяхната 50-годишна възраст. Всеки епизод ще е с продължителност 30 минути и снимките, според сегашния план, трябва да започнат в края на пролетта.Сара публикува видео в Instagram като превю към предстоящия сериал. "Сексът и градът" ще се завърне на екрана 17 години след излъчването на последния му епизод. Ким Катрал, която участва в ролята на Саманта в оригиналната продукция, няма да се върне в новия сериал. Вече се повиха анекдоти по повод липсата й, като най-остроумният от тях е: "Как ще се казва сералът без Саманта? - само "Градът".За феновете на продукцията е добре известно, че повечето пикантерии и сексуални приключения в историята се въртяха около линията на героинята на Катрал.