Погром за България на финала срещу Полша за "Силезия къп"

Националният отбор по волейбол на България допусна поражение с 0:3 (17:25, 17:25, 15:25) гейма от домакина Полша в своеобразния финал на приятелския волейболен турнир "Силезия къп". Българският тим влезе в срещата в Катовице като лидер в класирането след победи над Украйна и Сърбия в предишните си два мача, но в днешния ден играчите на старши треньора Джанлоренцо Бленджини останаха далеч от нивото, което демонстрираха в предходните двубои.

Ръстовата блокада на Полша спря момчетата на Бленджини

България така и не намери отговор срещу ръстовата блокада на полския отбор, а посрещането в българското поле също не бе на нужното ниво. Въпреки ротациите, които Бленджини направи в състава, нищо не помогна и полският тим спечели категорично и трите гейма на мача. В първите два от тях България достигна до 17 точки, а в последния световните вицешампиони реализираха само 15 точки.

В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от две победи и загуба, колкото има и шампионът Полша. Украйна и Сърбия завършват с по една победа и две поражения, след като днес украинците победиха с 3:1 (26:24, 12:25, 25:16, 25:19) гейма сърбите. Трябва да се отбележи, че страната ни игра без големите си звезди Александър и Симеон Николови, както и капитанът Алекс Грозданов.

