САЩ променят правилата за издаване на "зелени карти"

САЩ обявиха нови правила за издаването на "Зелени карти". Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желае да получи документа. В продължение на повече от 50 години чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната. Още: САЩ спират разглеждането на имиграционни документи и зелени карти

Според "Вашингтон пост" повече от половината "Зелени карти", издавани всяка година, са били предоставяни именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при "определени условия" ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати.

Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването.

В съобщението на Службата за гражданство и имиграция на САЩ се посочва, че чужденците, които пребивават временно в САЩ и желаят да кандидатстват за статут на законни постоянни жители или притежатели на зелена карта, трябва да се върнат в родината си и да подадат заявление там, освен при „извънредни обстоятелства“. Служителите на USCIS ще решават дали кандидатите отговарят на тези условия.

„Неимигрантите, като студенти, временни работници или хора с туристически визи, пристигат в САЩ за кратък период от време и с конкретна цел. Нашата система е създадена така, че те да напуснат страната, когато посещението им приключи. Посещението им не трябва да служи като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта“, се посочва в изявление на агенцията.

