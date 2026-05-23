Олександър Усик - Рико Верхувен: Кога и къде да гледаме битката за титлата на WBC (обновена)

Остават броени часове до един от най-чаканите боксови двубои. Днес, 23 май, безспорният шампион в тежка категория Олександър Усик ще се изправи срещу Рико Верхувен на фона на пирамидите в Гиза, Египет. Украинецът ще защитава титлата си на WBC срещу новобранеца на ринга и известен кикбоксьор. Победа за Верхувен би била една от най-големите изненади в историята на бокса - но дали нидерландецът наистина ще успее да я постигне, или пътят на Усик към оттегляне без загуба ще продължи според плана? Всичко, което трябва да знаете за мача, е тук.

В колко часа започва сблъсъкът Усик - Верхувен?

Преди Усик и Верхувен да излязат на ринга, зрителите ще имат възможността да наблюдават шест други двубоя. Първият мач започва в 19:00 часа и ще бъде пряко излъчват в онлайн платформата DAZN PPV. Очакваше се сблъсъкът между Усик и Верхувен да започне около 23:10, като излизането им на ринга да не се случи преди 22:50. Само че предходните мачове се забавиха и така на практика се очаква битката да започне след полунощ българско време., като можете да следите Усик - Верхувен НА ЖИВО в Actualno.com.

Как се сравняват постиженията на Усик и Верхувен?

Боксовите постижения на Усик и Верхувен са несравними, но и двамата боксьори са се утвърдили като водещи фигури в съответните си дисциплини. Усик започна кариерата си като професионален боксьор година след като спечели злато на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Още в 10-ия си мач той победи Кшиштоф Гловацки, за да спечели титлата в категория круизър на WBO, и тръгна по пътя към безспорното първенство. Украинецът постигна този подвиг през 2018 г. с победа по точки над Мурат Гасиев и направи една успешна защита срещу Тони Белю, преди да премине в тежка категория.

Победите над Чаз Уитърспун и Дерек Чисора донесоха на Усик шанс за мач срещу обединения шампион Антъни Джошуа, и той отново се представи на ниво, за да спечели поясите на WBA, IBF и WBO. След успешните защити на титлата в реванша с Джошуа, а след това и срещу Даниел Дюбоа, Усик влезе в историята, като стана първият безспорен шампион в тежка категория в ерата на четирите пояса, след като победи по точки Тайсън Фюри. Усик победи Фюри два пъти през 2024 г. и затвърди позицията си като един от най-великите боксьори в света, след като нокаутира Дюбоа през 2025 г. и стана двукратен безспорен шампион. Той все още не е претърпял поражение в 24 мача като професионалист и е спечелил 15 от тези срещи с нокаут.

Междувременно Верхувен се е качвал само един път на професионалния боксов ринг. Това се случи пред 2014 година, когато спечели с нокаут във втория рунд срещу Янош Финфера. Но нидерландецът е считан за един от великите в света на кикбокса, като е бил шампион в тежка категория на промоцията Glory в продължение на 11 години и е направил 13 успешни защити. Известен като Краля на кикбокса, рекордът на Верхувен варира в зависимост от това кого питате. Това, което знаем, е, че има повече от 55 победи и само 10 загуби, като дебютира като професионалист през 2005 г.

Кои титли в тежка категория са заложени?

Усик е световен шампион в тежка категория по версиите на WBA, IBF и WBC, но не всички пояси ще бъдат заложени в мача срещу Верхувен. Верхувен може да спечели само пояса на WBC, докато титлите на WBA и IBF ще станат вакантни, ако Усик загуби. Това се дължи на факта, че Верхувен не е класиран в нито една санкционираща организация и беше много необичайно WBC да позволи на нидерландеца да се бори за пояса им. Другите санкциониращи организации не стигнаха толкова далеч, но няма да предприемат никакви действия срещу Усик за това, че се е изправил срещу 37-годишния боец. Малко повече от 24 часа преди двубоя Усик записа рекордното за кариерата си тегло от 105,8 килограма, но физическото предимство ще е за неговия опонент, който спря кантара на 117,3 кг.

