Франсис Фукуяма: Заради Тръмп съюзниците на САЩ мислят за тях като за престъпник (ВИДЕО)

"Американският упадък е пряк продукт на възхода на Тръмп от 2016 г. насам. Сякаш Тръмп е решил да направи всичко по силите си, за да отслаби Съединените щати спрямо Китай. Той поляризира една вече поляризирана страна както никой друг американски президент, намали финансирането за фундаментални научни изследвания и атакува американските университети, които са най-добрите в света". Това заяви световноизвестният писател, социолог и политолог Франсис Фукуяма, който с думите си определи САЩ на Тръмп като залязваща световна сила.

Писателят-политолог е категоричен - Тръмп въвлече Съединените щати в ненужна война с Иран и изтощи запасите от високоточни и прецизни американски оръжия, които биха били нужни при война в Източна Азия (за Тайван).

"Той (бел. ред. - Тръмп) и колегите му открито заявиха, че техните вътрешни опоненти – демократите – са далеч по-голяма заплаха за бъдещето на Съединените щати, отколкото Китай или Русия. Сред приятелите и съперниците на Америка има съгласие, че Съединените щати са се превърнали в нещо като държава-престъпник, която допринася за глобалната нестабилност и безредие, както и в нещо като посмешище", добави Фукуяма, който подчерта, че Тръмп систематично подкопава системата на съюзи, градена с десетилетия от САЩ, макар да тръби как всички казвали, че Съединените щати под негово ръководство били най-силните.

Francis Fukuyama on the U.S. as a declining power:



American decline is a direct product of Trump's rise since 2016.



It is as if Trump had decided to do everything in his power to weaken the United States vis-à-vis China.



He has polarized an already polarized country, cut… pic.twitter.com/JK9FRw1Krv — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

