САЩ готвят нещо ново в Иран - спират временно оръжейния пакет за 14 млрд. долара за Тайван

САЩ временно спират проектосделката за продажба на оръжие на Тайван на стойност 14 млрд. долара, за да си осигурят достатъчно оръжие за войната с Иран, заяви временно изпълняващият длъжността секретар на Военноморските сили на Щатите Хунг Као. Вашингтон и Техеран са в крехко примирие от 8 април насам, като само от време на време си нанасят удари, докато опитват да сложат край на конфликта - само че разминаването между исканията на двете страни е осезаемо.

Као потвърди новината по време на изслушване в Сената - дни след като президентът Доналд Тръмп се изказа неутрално по въпроса за сделката след срещите си с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Преди това усилено се говореше как Вашингтон само чака визитата на републиканеца да мине, за да отпуснат САЩ солидните средства за самоуправляващия се остров.

Китай счита Тайван за своя територия, настоява за така нареченото "обединение" (т.е. завземане със сила) и през последните години засили военноморските и въздушните учения в Тайванския проток. Пекин е твърдо против американска помощ за демократичната територия, докато Тайпе отстоява своя суверенитет и подчертава важността на подкрепата от САЩ. По време на разговорите в Пекин Си предупреди Тръмп, че ако въпросът за Тайван се третира "неправилно", двете световни суперсили може да влязат в "сблъсък".

The Trump administration paused a $14 billion weapons sale to Taiwan to preserve U.S. munitions for the Iran war, according to Acting Navy Secretary Hung Cao.



Тайван: Не сме получили такава информация

Говорител на президентската канцелария на Тайван заяви пред репортери на 22 май, че властите в Тайпе не са получили никаква информация за „промени в продажбата на оръжие от страна на САЩ“.

„В момента правим пауза, за да се уверим, че разполагаме с необходимите боеприпаси за „Епична ярост“, от които имаме в изобилие“, заяви Као по време на изслушването на 21 май, използвайки кодовото име на съвместната военна операция на САЩ и Израел в Иран.

„Просто се уверяваме, че имаме всичко необходимо, но след това продажбите на оръжие в чужбина ще продължат, когато администрацията счете за необходимо", допълни той. Думите му подсказват, че САЩ разглеждат опции за продължаване на ударите в Ислямската република, ако не се стигне до споразумение с Техеран.

Когато беше попитан какво е чул от тайванците относно паузата в продажбата на оръжие, Као отговори, че не е говорил с тях, предаде BBC.

Какво включва пакетът за Тайван?

Пакетът на стойност 14 млрд. долара чака одобрението на Тръмп от месеци. Той включва ракети за противовъздушна отбрана - като PAC-3 на „Локхийд Мартин“, и ракетни системи „земя-въздух“, по информация на Reuters от март.

Тръмп не е потвърдил, че ще даде окончателно одобрение на пакета, като миналата седмица заяви пред Fox News, че той е „много добър коз в преговорите“ с Китай. Републиканецът също така заяви пред репортери, че ще „вземе решение в следващия сравнително кратък период“ относно продажбата на оръжие на Тайван.

Тръмп заяви, че е обсъдил „много подробно“ продажбата на оръжие от САЩ на Тайван със Си – въпреки че според гаранция, дадена от САЩ на Тайван през 1982 г., Щатите се бяха ангажирали да не се консултират с Пекин по този въпрос.

Доналд Тръмп също така заяви, че ще разговаря директно с тайванския лидер Лай Чин-те относно продажбата, което би било рязко отклонение от дипломатическата традиция и вероятно ще разгневи Пекин.

Пекин изрази категорично несъгласие през декември миналата година, когато САЩ одобриха продажба на оръжие за 11 млрд. долара на Тайван – една от най-големите сделки от този вид в историята. Китайското външно министерство заяви тогава, че това ще „ускори развитието на опасна и насилствена ситуация в Тайванския пролив“.

Лидерът на Тайван Лай Чин-те подчерта, че продажбите на оръжие от САЩ са „ключов фактор за поддържането на мира и стабилността в региона“. Под ръководството на Лай Тайван значително увеличи разходите си за отбрана в отговор на нарастващия военен натиск от страна на Китай.

Още: Предупреждение: Китай може да нападне Тайван до пет години, огромна опасност грози САЩ