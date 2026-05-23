Белград и Сърбия изригнаха срещу Вучич (ВИДЕА и СНИМКИ)

Сръбската столица Белград отново стана сцена на огромни протести, начело със студенти, насочени срещу сръбския президент Александър Вучич и управлението му. Вучич, който беше буквално министър на пропагандата в правителството на свършилия пред Трибунала в Хага Слободан Милошевич, продължава някак да устоява на протестите, които избухнаха след трагедията на гарата в Нови Сад, която стана на 1 ноември, 2024 година - козирка се срути и уби 16 души. Това отприщи протести, защото сърбите са наясно, че заради огромната корупция дори изгражданата в страната инфраструктура може да се превърне в убиец.

Радио Б92 предаде за нови изблици на насилие срещу протестиращите, след които Вучич направи обръщение в профила си в Instagram: "Каня ги (студентите) на диалог, държавата ще си свърши работата отговорно". Вучи посочи, че иска да се изяви "в малко по-различна светлина, за да поздрави политическите опоненти на мирна среща". "След насилието тази вечер от страна на блокадите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия. Държавата ще си свърши работата отговорно, точно както тази вечер, и ще установи обществен ред и мир за кратък период от време. В крайна сметка Сърбия винаги печели", заяви той. Официално протестът беше до 20:00 часа, но след това се случиха сблъсъци между протестиращи и полиция. Съборена беше оградата до сръбското президентство, а полицаите бяха обстреляни с фойерверки и други предмети. Всъщност в сръбската столица имаше и контрапротест - на "симпатизанти" на Вучич, в Пионерския парк.

В своя профил във Facebook бившият депутат Владислав Панев публикува панорамна снимка какво става в Белград, като каза, че в днешната събота (23 май) са спрени всички влакове за сръбската столица:

