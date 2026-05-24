Скорошен участник в Шампионска лига изпадна от Ла Лига! Барса и Реал приключиха сезона на двата полюса

Сезон 2025/26 в испанската Ла Лига (почти) приключи! Изиграха се девет от последните десет мача за сезона, като се разпределиха местата за евротурнирите и станаха ясни отборите, които изпадат. Голямата новина е, че миналогодишният участник в Шампионска лига - Жирона, изпада от елита на Испания. Шампионът Барселона и подгласникът Реал Мадрид пък завършиха сезона на двата полюса - със загуба и победа.

От Шампионска лига до Сегунда Дивисион за 1 сезон: Жирона изпадна от елита на Испания

Започвайки от шампиона Барселона, каталунците отстъпиха на Валенсия с 1:2 като гост. Роберт Левандовски откри след час игра, но след това Гера и Риоха донесоха пълен обрат на "прилепите", с който тимът завърши на девето място в крайното класиране. А Реал Мадрид пък разби Атлетик Билбао с 4:2 като домакин, след като Гонсало Гарсия, Джуд Белингам, Килиан Мбапе и Брахим Диас отбелязаха по един гол в последния мач на Дани Карвахал и Давид Алаба, както и на Алваро Арбелоа начело на отбора - и в очакване на Жозе Моуриньо.

Остава още едно последно действие в Ла Лига

Трети и четвърти в Ла Лига ще завършат Виляреал и Атлетико Мадрид, но точните позиции ще станат ясни в неделя, когато "жълтата подводница" посреща "дюшекчиите, а двата тима са с равни точки - по 69, с допълнително предимство за Виляреал. Бетис също ще играе в Шампионска лига, тъй като завършва сезона на пета позиция. Селта Виго пък финишира шести и ще играе в Лига Европа, а Хетафе завърши на седмо място и ще играе в Лига на конференциите.

На дъното на таблицата, освен последният Реал Овиедо, остават и отборите на Жирона и Майорка, които завършиха съответно 19-и с 41 точки и 18-и с 42 точки. Жирона не успя да победи Елче след равенство 1:1, а Майорка пък победи Реал Овиедо с 3:0, но и това не помогна за спасението. А сезонът ще се запомни с изключително малките разлики между 18-ото и 19-ото място до отборите пред тях, като десетият Реал Сосиедад е с 46 пункта - само с четири точки над зоната на изпадащите.

