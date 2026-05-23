Иран е опитал да организира убийството на Иванка Тръмп?

23 май 2026, 21:23 часа 1053 прочитания 0 коментара
Иракски гражданин на име Мохамад Бакър Саад Дауд ал-Саади е арестуван в Турция по подозрение в планиране на опит за покушение срещу Иванка Тръмп, дъщерята на американския президент Доналд Тръмп. Това съобщава The New York Post - любимият американски вестник на Тръмп.

Според изданието 32-годишният мъж е свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция и групировката "Катаиб Хизбула". Той е заподозрян и в планиране на отмъщение за убийството на генерал Касем Солеймани, като се е заклел да убие дъщерята на Тръмп и е разполагал с чертеж на дома ѝ във Флорида. Солеймани беше убит по заповед на Доналд Тръмп през 2019 година, когато Тръмп беше в Белия дом за първи път.

"След като Касем Солеймани беше убит, той [Ал-Саади] казваше, че "трябва да убием Иванка, да изгорим дома на Тръмп, както той изгори нашия дом. Чухме, че е имал план как да влезе в дома на Иванка Тръмп във Флорида", каза пред The New York ​​Post Ентифад Канбар, бивш заместник-военен аташе в иракското посолство във Вашингтон.

Съобщава се, че след ареста му, Ал-Саади е екстрадиран в Съединените щати. Обвинен е в участие в серия от 18 атаки и опити за терористични заговори срещу американски и еврейски цели в Европа и Северна Америка.

Ивайло Ачев
