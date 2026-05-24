Бокс НА ЖИВО: Олександър Усик - Рико Верхувен, украинецът губи! (РУНД 4)

24 май 2026, 1:36 часа 5909 прочитания 0 коментара
Световният шампион в тежка категория на WBC Олександър Усик ще защитава пояса си срещу кикбокс легендата Рико Верхувен тази вечер (23 май) в уникална галавечер край Пирамидите в Гиза, Египет. Битката за световната титла се очаква да започне около 01:00 часа българско време, като ще можете да проследите мача Усик - Верхувен НА ЖИВО в Actualno.com!

Развой на мача Усик - Верхувен по рундове

Рунд 1

Първите секунди обичайно бяха за опознаване, но първото точно попадение отиде на сметката на Верхувен. В средата на първия рунд кикбоксьорът се хвърли вабанк в опит да свали съперника, но украинецът се измъкна невредим. Рико продължи да е по-активен и по-агресивен до края на рунда, като определено показа, че може да бъде голяма заплаха за световния шампион.

Рунд 2

Усик опита да излезе с нова нагласа за втория рунд, с малко по-активни действия на ринга, но Верхувен нямаше намерение да отстъпва, като опита да го налага с удари до въжетата. Стигна се до няколко клинча. Верхувен продължи да пуска заплашителни удари, които повечето пъти пропускаха целта, а Усик му отговори с няколко точни крошета в тялото. На няколко пъти украинецът изглеждаше неподготвен - хванат в крачка, със свален гард, а съперникът му не чакаше втора покана. Още един рунд на сметката на нидерландеца.

Рунд 3

Верхувен задържа изключително високото си ниво и в третия рунд, като вкара още повече точни попадения. Усик понесе няколко тежки удара, но не позволи да бъде съборен. Украинецът обаче продължаваше да стои по-пасивен на ринга, а Рико търсеше не се притесняваше да търси атака от почти всяка позиция.

Преди мача Усик - Верхувен

Усик не се е качвал на ринга от юли 2025 година, когато нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд и затвърди статута си на доминант в тежката категория, притежавайки поясите на WBA, WBC, WBO, IBO, IBF и The Ring. В последните четири години Усик записа шест победи, включително по две над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

Усик - Верхувен

За Верхувен това ще бъде сериозно предизвикателство извън комфортната му зона. Нидерландецът има само един професионален боксов мач – нокаут във втория рунд през 2014 г. След като напусна GLORY след успешна защита срещу Артьом Вахитов през юни 2025-а, той води разговори и с UFC за евентуален двубой срещу Дерик Люис, но до подпис не се стигна.

Усик изрази уважение към бъдещия си съперник, подчертавайки, че върхът в който и да е спорт изисква изключителен характер и постоянство. Верхувен от своя страна заяви, че дългогодишното му господство в кикбокса не е намалило глада му за нови върхове.

Стефан Йорданов
