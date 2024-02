„Ананас експрес“ наводни Калифорния (ВИДЕО)

Атмосферна река заля щата с проливен дъжд и сняг и предизвика свлачища и затваряне на пътища.

Това е първата от двете бури, прогнозирани да връхлетят Калифорния през следващите няколко дни с периоди на дъжд, сняг, вятър и наводнения.

California was walloped by a "Pineapple Express" that dumped rain and flooded roads in parts of the state. pic.twitter.com/yrtvQDqwHd