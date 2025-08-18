Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

След поредните промени: Какви са новите глоби и за кои нарушения?

18 август 2025, 23:52 часа 426 прочитания 0 коментара
След поредните промени: Какви са новите глоби и за кои нарушения?

След поредните промени в Закона движение по пътищата (ЗДП) в края на юли, новите текстове влизат в сила от 7 септември. От "Пътна полиция" определят обхвата на промените като огромен, защото засягат всички участници в движението. Какви са новите санкциите за най-често извършваните нарушения, регламентирани както в променения закон, така и в наредбата за отнемане на контролни точки - вижте по-долу в текста.

Най-важните новости, одобрени от депутатите, са:

  • глоби вече ще има и за превишаване на средната скорост;
  • записи от камерите на общините ще могат да се използват за санкциониране на широк набор от нарушения;
  • въведоха се редица рестрикции за управлението на тротинетки;
  • повишени са глобите за скорост, а отнемане на книжка се предвижда при по-ниски превишения отколкото сега;
  • по-високи са глобите за по-маловажни нарушения, като шофиране без документи, неправилно използване на клаксон и т.н.;
  • автомобил вече не може да мине технически преглед, ако водачът му не е платил всичките си глоби.

Още: Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от този в ЕС: ИПБ с още критики за мерките без резултат

Междувременно спорни промени бяха направени и в текстовете, засягащи престъпленията по транспорта, в Наказателния кодекс. Те предвиждат за престъпление да се приемат и катастрофи със загинал и пострадали, при които виновният водач е превишил разрешената скорост с повече от 20 км/ч в градски условия, при 50 км/ч досега, ако инцидентът е станал при минаване на червено, на пешеходна пътека и т.н. Предвиждат се и по-сериозна санкции, ако водач откаже да бъде тестван за алкохол или наркотици, пише "Дневник".

Алкохол

Над 0.5 на хиляда до 0.8 промила включително - отнемане на 8 контролни точки, 6 месеца без шофьорска книжка, глоба 500 лв. Прекратява се регистрацията на управлявания автомобил за срок от 6 месеца до една година.

Над 0.8‰ до 1.2‰ включително - 12 контролни точки, година без книжка, глоба 1000 лв. Прекратява се регистрацията на колата за срок от 6 месеца до 1 година.

Още: Джигит срещу министър: Нарушител изпревари Гроздан Караджов с 210 км/ч в аварийната лента (СНИМКИ+ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Когато нарушението е повторно се взимат 20 контролни точки, книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 2 хил. лв. (досега между 1000 и 2000 лв.).

При концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда наказанията са по Наказателния кодекс.

При отказ за проверка за алкохол и наркотици, ако не е причинен инцидент - отнемат се 15 контролни точки и се налага глоба от 2 хил. лв. От 7 септември 2025 г. ще се отнема и шофьорска книжка за срок до 2 месеца. Ако има пътен инцидент, наказанието е по Наказателния кодекс.

Предоставяне на моторно превозно средство на човек, който не притежава съответното свидетелство за управление, употребил е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - глоба от 100 до 300 лева.

Нарушения на магистрала

Движение в аварийната лента на автомагистрала - 10 контролни точки; три месеца без книжка; 1000 лева глоба. При повторно нарушение наказанието е 6 месеца без книжка и 4 хил. лв. глоба.

Движение в насрещното платно по автомагистрала и скоростен път - 15 контролни точки. Отнема се книжката за три месеца и се налага глоба от 1000 лв.

 

При повторно нарушение 20 контролни точки половин години без книжка и глоба 4000 лв.

Изпреварване

Неправилно изпреварване, като е създадена опасност за движението - 13 контролни точки, 150 лева.

Неправилно изпреварване, без да се създава опасност за движението - 10 контролни точки, 50 лева глоба (досега 30 лева).

Още: Тротинетките стават изцяло незаконни: Недомислиците в Закона за движение по пътищата

Нередовно моторно превозно средство

Управление на пътно превозно средство с опасни неизправности - 10 контролни точки.

Управление на МПС с неправилно поставени номера - 8 контролни точки, а от 7 септември 2025 г. книжката се отнема за 3 месеца и се налага 200 лв. глоба.

С каска и забрана за каране през нощта: как ще се отразят новите правила за тротинетките

 

С каска и забрана за каране през нощта: как ще се отразят новите правила за тротинетките

Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е без номера - 10 контролни точки, отнемане на книжката за до 1 година и глоба от 200 лв.

Шофиране без включени фарове или дневни светлини - 20 лева.

Знак стоп, светофар, зебра

Още: "Солени глоби": Тол камерите хванаха десетки нарушения само за ден

Неправилно преминаване през железопътен прелез - 10 контролни точки, глоба от 20 до 150 лева.

Неспиране на "Стоп" - 10 контролни точки, 50 лева глоба (20 лева досега).

Преминаване на червено - 10 контролни точки, 150 лева глоба (досега 100 лв.). При повторно нарушение - 13 точки, 200 лева глоба и отнемане на книжката за месец.

Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека - 10 контролни точки, 150 лева глоба (досега 100 лв.). При повторно нарушение - 13 контролни точки, глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

Превишена скорост (важи и за средна скорост)

В населени места за превишаване с:

10 км/ч - глоба 20 лв.

от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.

от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв. и отнемане на 2 контролни точки

от 31 до 40 км/ч - глоба 400 лв. и отнемане на 6 точки

над 40 км/ч - глоба 600 лв., отнемане на 12 точки. От 7.05.2025 г. - отнемане на свидетелството за управление на МПС за 2 месеца

над 50 км/ч - глоба 700 лв., за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч, глобата се увеличава с 50 лв. Книжката се взима за три месеца и се отнемат 18 контролни точки.

 

Още: При 500 загинали на пътя, 500 ще са в затвора: Експерти за недомислиците в новите законови промени

Извън населено място за превишаване с:

10 км/ч - глоба 20 лв.

от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.

от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв. и отнемане на 2 контролни точки

от 31 до 40 км/ч - глоба 300 лв. и 6 точки

от 41 до 50 км/ч - глоба 400 лв. и 12 точки

над 50 км/ч - глоба 600 лв., за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. и се отнемат 18 точки. От 7 септември 2025 г. шофьорската книжка се отнема за 2 месеца

При повторно превишаване на допустимата скорост в рамката на година глобата се удвоява. Ако повторното нарушение е с над 50 км/час, се отнемат 21 контролни точки

Системно превишаване на скоростта (три и повече пъти в рамките на година) - 26 контролни точки.

Телефон, колан, каска, детско столче

Използване на мобилен телефон без хендсфри - 8 контролни точки, 100 лева глоба (досега 50 лева).

Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска - 10 контролни точки и 100 лв. глоба (досега 50 лева).

Превозване на деца без детско столче - 12 контролни точки, 100 лева глоба (досега 50 лева).

Необозначено превозно средство, спряло на пътното платно - глоба 150 лв и 6 точки.

Още: Глобите стигат до 4000 евро: Гърция наказва за телефон зад волана, докато в Сърбия удрят по бавните шофьори

Паркиране

Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има право - глоба 200 лв.

Ппрестой или паркиране като втори ред в активна лента за движение - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 4 точки.

Паркиране на спирка - глоба 100 лева (досега глоба от 20 до 150 лева) и 3 контролни точки.

Паркиране в зоната на пешеходна пътека - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 3 контролни точки.

Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари - глоба 100 лв. (досега от 50 до 200 лв).

Неправилно паркиране - 50 лева (досега 20 лева).

Други

Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим на движение - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

Неспазване на светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 4 точки.

Шофиране по релси - глоба от 20 до 150 лв. и 4 контролни точки.

Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция - глоба до 200 лв. и 3 точки.

Лек автомобил - 300 лева глоба и спиране от движение за един месец. Плащане на компенсаторна такса 75 лева.

Маневри и разположение на пътното платно

Неправилно престрояване - глоба 50 лева (досега 20 лв.).

Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение - глоба 50 лева (досега 20 лева).

Нарушава правилата за движение назад - глоба 50 лева (досега 20 лева).

Движение в BUS лента - глоба 100 лева (досега 50 лева).

Още: Вече ме е страх да шофирам в България

Неспазване на знаци

Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване, неспазване на предимството - глоба 20 лева.

Навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път - глоба 100 лева (досега 50 лева).

Гуми

Глоба от 100 (досега 50 лева) се налага за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.

В периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на протектора, не по-малка или равна на 4 мм.

Документи и проверка

Ако водачът не носи свидетелството си за управление, контролен талон и талон на превозното средство - глоба 30 лева (досега 10 лв.).

Не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - глоба 30 лева (досега 10 лв.).

При отказ да се предадат документите за проверка - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Управление на моторно превозно средство при отнета книжка - глоба от 100 до 300 лв.

Управление на моторно превозно средство без книжка - глоба от 100 до 300 лева и сваляне на номерата на автомобила.

Осуетяване на извършване на проверка от органите за контрол - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв, пише още "Дневник".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
глоба Пътни нарушения Пътища Закон за движение по пътищата глоби пътно нарушение
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес