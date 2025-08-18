След поредните промени: Какви са новите глоби и за кои нарушения?

След поредните промени в Закона движение по пътищата (ЗДП) в края на юли, новите текстове влизат в сила от 7 септември. От "Пътна полиция" определят обхвата на промените като огромен, защото засягат всички участници в движението. Какви са новите санкциите за най-често извършваните нарушения, регламентирани както в променения закон, така и в наредбата за отнемане на контролни точки - вижте по-долу в текста.

Най-важните новости, одобрени от депутатите, са:

глоби вече ще има и за превишаване на средната скорост;

записи от камерите на общините ще могат да се използват за санкциониране на широк набор от нарушения;

въведоха се редица рестрикции за управлението на тротинетки;

повишени са глобите за скорост, а отнемане на книжка се предвижда при по-ниски превишения отколкото сега;

по-високи са глобите за по-маловажни нарушения, като шофиране без документи, неправилно използване на клаксон и т.н.;

автомобил вече не може да мине технически преглед, ако водачът му не е платил всичките си глоби.

Междувременно спорни промени бяха направени и в текстовете, засягащи престъпленията по транспорта, в Наказателния кодекс. Те предвиждат за престъпление да се приемат и катастрофи със загинал и пострадали, при които виновният водач е превишил разрешената скорост с повече от 20 км/ч в градски условия, при 50 км/ч досега, ако инцидентът е станал при минаване на червено, на пешеходна пътека и т.н. Предвиждат се и по-сериозна санкции, ако водач откаже да бъде тестван за алкохол или наркотици, пише "Дневник".

Алкохол

Над 0.5 на хиляда до 0.8 промила включително - отнемане на 8 контролни точки, 6 месеца без шофьорска книжка, глоба 500 лв. Прекратява се регистрацията на управлявания автомобил за срок от 6 месеца до една година.

Над 0.8‰ до 1.2‰ включително - 12 контролни точки, година без книжка, глоба 1000 лв. Прекратява се регистрацията на колата за срок от 6 месеца до 1 година.

Когато нарушението е повторно се взимат 20 контролни точки, книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 2 хил. лв. (досега между 1000 и 2000 лв.).

При концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда наказанията са по Наказателния кодекс.

При отказ за проверка за алкохол и наркотици, ако не е причинен инцидент - отнемат се 15 контролни точки и се налага глоба от 2 хил. лв. От 7 септември 2025 г. ще се отнема и шофьорска книжка за срок до 2 месеца. Ако има пътен инцидент, наказанието е по Наказателния кодекс.

Предоставяне на моторно превозно средство на човек, който не притежава съответното свидетелство за управление, употребил е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - глоба от 100 до 300 лева.

Нарушения на магистрала

Движение в аварийната лента на автомагистрала - 10 контролни точки; три месеца без книжка; 1000 лева глоба. При повторно нарушение наказанието е 6 месеца без книжка и 4 хил. лв. глоба.

Движение в насрещното платно по автомагистрала и скоростен път - 15 контролни точки. Отнема се книжката за три месеца и се налага глоба от 1000 лв.

При повторно нарушение 20 контролни точки половин години без книжка и глоба 4000 лв.

Изпреварване

Неправилно изпреварване, като е създадена опасност за движението - 13 контролни точки, 150 лева.

Неправилно изпреварване, без да се създава опасност за движението - 10 контролни точки, 50 лева глоба (досега 30 лева).

Нередовно моторно превозно средство

Управление на пътно превозно средство с опасни неизправности - 10 контролни точки.

Управление на МПС с неправилно поставени номера - 8 контролни точки, а от 7 септември 2025 г. книжката се отнема за 3 месеца и се налага 200 лв. глоба.

С каска и забрана за каране през нощта: как ще се отразят новите правила за тротинетките

Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е без номера - 10 контролни точки, отнемане на книжката за до 1 година и глоба от 200 лв.

Шофиране без включени фарове или дневни светлини - 20 лева.

Знак стоп, светофар, зебра

Неправилно преминаване през железопътен прелез - 10 контролни точки, глоба от 20 до 150 лева.

Неспиране на "Стоп" - 10 контролни точки, 50 лева глоба (20 лева досега).

Преминаване на червено - 10 контролни точки, 150 лева глоба (досега 100 лв.). При повторно нарушение - 13 точки, 200 лева глоба и отнемане на книжката за месец.

Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека - 10 контролни точки, 150 лева глоба (досега 100 лв.). При повторно нарушение - 13 контролни точки, глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

Превишена скорост (важи и за средна скорост)

В населени места за превишаване с:

10 км/ч - глоба 20 лв.

от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.

от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв. и отнемане на 2 контролни точки

от 31 до 40 км/ч - глоба 400 лв. и отнемане на 6 точки

над 40 км/ч - глоба 600 лв., отнемане на 12 точки. От 7.05.2025 г. - отнемане на свидетелството за управление на МПС за 2 месеца

над 50 км/ч - глоба 700 лв., за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч, глобата се увеличава с 50 лв. Книжката се взима за три месеца и се отнемат 18 контролни точки.

Извън населено място за превишаване с:

10 км/ч - глоба 20 лв.

от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.

от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв. и отнемане на 2 контролни точки

от 31 до 40 км/ч - глоба 300 лв. и 6 точки

от 41 до 50 км/ч - глоба 400 лв. и 12 точки

над 50 км/ч - глоба 600 лв., за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. и се отнемат 18 точки. От 7 септември 2025 г. шофьорската книжка се отнема за 2 месеца

При повторно превишаване на допустимата скорост в рамката на година глобата се удвоява. Ако повторното нарушение е с над 50 км/час, се отнемат 21 контролни точки

Системно превишаване на скоростта (три и повече пъти в рамките на година) - 26 контролни точки.

Телефон, колан, каска, детско столче

Използване на мобилен телефон без хендсфри - 8 контролни точки, 100 лева глоба (досега 50 лева).

Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска - 10 контролни точки и 100 лв. глоба (досега 50 лева).

Превозване на деца без детско столче - 12 контролни точки, 100 лева глоба (досега 50 лева).

Необозначено превозно средство, спряло на пътното платно - глоба 150 лв и 6 точки.

Паркиране

Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има право - глоба 200 лв.

Ппрестой или паркиране като втори ред в активна лента за движение - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 4 точки.

Паркиране на спирка - глоба 100 лева (досега глоба от 20 до 150 лева) и 3 контролни точки.

Паркиране в зоната на пешеходна пътека - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 3 контролни точки.

Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари - глоба 100 лв. (досега от 50 до 200 лв).

Неправилно паркиране - 50 лева (досега 20 лева).

Други

Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим на движение - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

Неспазване на светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика - глоба 100 лева (досега 50 лева) и 4 точки.

Шофиране по релси - глоба от 20 до 150 лв. и 4 контролни точки.

Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция - глоба до 200 лв. и 3 точки.

Лек автомобил - 300 лева глоба и спиране от движение за един месец. Плащане на компенсаторна такса 75 лева.

Маневри и разположение на пътното платно

Неправилно престрояване - глоба 50 лева (досега 20 лв.).

Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение - глоба 50 лева (досега 20 лева).

Нарушава правилата за движение назад - глоба 50 лева (досега 20 лева).

Движение в BUS лента - глоба 100 лева (досега 50 лева).

Неспазване на знаци

Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване, неспазване на предимството - глоба 20 лева.

Навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път - глоба 100 лева (досега 50 лева).

Гуми

Глоба от 100 (досега 50 лева) се налага за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.

В периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на протектора, не по-малка или равна на 4 мм.

Документи и проверка

Ако водачът не носи свидетелството си за управление, контролен талон и талон на превозното средство - глоба 30 лева (досега 10 лв.).

Не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - глоба 30 лева (досега 10 лв.).

При отказ да се предадат документите за проверка - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Управление на моторно превозно средство при отнета книжка - глоба от 100 до 300 лв.

Управление на моторно превозно средство без книжка - глоба от 100 до 300 лева и сваляне на номерата на автомобила.

Осуетяване на извършване на проверка от органите за контрол - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв, пише още "Дневник".