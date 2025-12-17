Лекар, свързан със смъртта на Матю Пери, получи скандално лека присъда

Правните последствия от трагичната смърт на Матю Пери продължават да предизвикват спорове, тъй като един от лекарите, свързани с кетамина, предоставен на актьора преди фаталното му предозиране, е избегнала затвора. Решението изненада мнозина, предвид тежестта на случая и интензивния обществен интерес около загубата на звездата от "Приятели". Марк Чавес, един от двамата лекари, свързани със смъртта на Пери през 2023 г., беше осъден тази седмица на осем месеца домашен арест. Наказанието е много по-леко от това, което прокурорите първоначално искаха, тъй като Чавес е бил изправен пред възможността да получи до десет години затвор ефективно.

Снимка: Getty Images

Миналата година той се призна за виновен по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин, като призна ролята си в продажбата на наркотика при незаконни обстоятелства. Според прокуратурата Чавес е продал кетамин, който е придобил по нелегален начин, на друг лекар, Салвадор Пласенсия. Наркотикът е бил предоставен на Пери в седмиците преди смъртта му от предозиране.

Въпреки че разследващите потвърдиха, че нито Чавес, нито Пласенсия са предоставили точната доза, която е убила актьора, властите подчертаха, че и двамата лекари са били наясно с дългогодишната борба на Пери с наркотичната зависимост и са знаели, че кетаминът ще бъде използван извън легитимния медицински контрол.Това съзнание, според прокурорите, поставя Чавес в опасна верига от събития, допринесли за смъртта на актьора. Оттогава случаят се превърна в поучителен пример за това как медицинските специалисти могат да злоупотребят с положението си, особено когато работят с уязвими лица, борeщи се със зависимостта.

От медицината до борба за прехрана

Снимка: Getty Images

В съдебните документи, подадени по-рано този месец, защитниците на Чавес очертаха картината на човек, чийто живот вече е бил необратимо разрушен. Някога практикуващ лекар, Чавес е бил лишен от правото да практикува лекарската професия и професионалния си статут. Адвокатите му твърдят, че последствията, с които той вече се е сблъскал, се равняват на наказание, което далеч надхвърля съдебната зала. Според тези документи, Чавес сега се издържа, като работи като шофьор на споделено пътуване, печели скромни доходи и живее без никакви останали активи.

Неговият екип от адвокати подчерта, че той е загубил кариерата си, финансовата си стабилност и репутацията си, описвайки го като човек, който на практика започва отначало с ограничени перспективи. Те призоваха съда да вземе предвид тези реалности и да му признае личната и професионалната разруха, която е претърпял.

Снимка: Getty Images

В крайна сметка съдията се съгласи и постанови присъда домашен арест вместо затвор. Решението е в рязък контраст с наказанието, наложено на Салвадор Пласенсия, който по-рано този месец беше осъден на 30 месеца федерален затвор, след като се призна за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин.

Макар присъдата на Чавес да бележи края на неговата съдебна битка, е малко вероятно тя да успокои общественото недоволство. За много фенове и наблюдатели случаят повдига тревожни въпроси за отговорността и за това дали справедливостта е била наистина възстановена след преждевременната смърт на Пери, пише "Marca".