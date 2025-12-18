След кървавия атентат: Австралия затяга мерките срещу речта на омразата

Австралийският премиер Антъни Албанезе обеща в четвъртък мерки срещу речта на омразата след нападението по време на еврейско празнично събитие на плажа Бонди в Сидни, докато най-младата от 15 жертви, 10-годишно момиче, беше погребана, съобщава "Ройтерс". "Австралийците са шокирани и ядосани. Аз съм ядосан. Ясно е, че трябва да направим повече, за да се борим с тази напаст, много повече", каза Албанезе на пресконференция, на която бяха обявени реформите.

Още: "Национален герой": Австралийският премиер към мъжа, нахвърлил се върху терорист (ВИДЕО)

Албанезе заяви, че правителството ще въведе законодателство, което да улесни повдигането на обвинения срещу хора, насърчаващи реч на омразата и насилие. Ще бъдат увеличени санкциите, ще бъде улеснено анулирането или отказът на визи и ще бъде разработен режим за организации, чиито лидери се занимават с реч на омразата, каза той.

Какво се случи в Сидни?

Снимка: Getty images

Още: Погребаха първата от жертвите на кървавия атентат в Сидни

Припомняме, че повдигнаха обвинения в 59 престъпления на мъжа, за когото се твърди, че е открил огън по време на еврейско честване на Ханука на известния плаж Бонди в Сидни, съобщава "Ройтерс".

Сред обвиненията са убийство и тероризъм.

Предполагаемите извършители - баща и син, откриха огън по време на честването на известния плаж Бонди в Сидни в неделя, убивайки 15 души. Нападението разтърси страната и засили опасенията от нарастващ антисемитизъм и насилствен екстремизъм.

50-годишният Саджид Акрам беше застрелян от полицията на място, а 24-годишният му син Навид Акрам излезе от кома. "Полицията ще повдигне обвинения в съда срещу мъжа, който е извършил действия, причинили смърт, сериозни наранявания и застрашили животи, с цел насърчаване на религиозна кауза и предизвикване на страх в общността", посочиха властите.

"Първите индикации сочат за терористична атака, вдъхновена от ИДИЛ, включена в списъка на терористични организации в Австралия".

Лидерът на австралийския щат Нов Южен Уелс съобщи, че ще свика парламента следващата седмица, за да приеме широкообхватни реформи на законите за оръжията и протестите - дни след най-смъртоносната масова стрелба в страната от три десетилетия.

Парламентът ще се завърне на 22 декември, за да изслуша "спешни" реформи, включително ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, разрешени за едно лице, и затрудняване на достъпа до определени видове пушки.

Още: Полицията в Австралия свърза атаката в Сидни с идеологията на "Ислямска държава"